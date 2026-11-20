У Києві через масовану російську атаку знеструмлено частину мешканців п'яти районів столиці. В інших районах діють екстрені відключення електроенергії через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.

Про це повідомили в ДТЕК.

Без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.

В інших районах Києва застосовують екстрені відключення. Причиною стали пошкодження енергетичного обладнання та перевантаження електромереж.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити електропостачання в оселях киян і стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, унаслідок масованої ракетної атаки на Київ 20 листопада загинули троє людей, ще 15 дістали поранення. У столиці зафіксували пошкодження трьох мостів — Подільсько-Воскресенського, Дарницького та Південного, а також об'єкта критичної інфраструктури. Через наслідки удару обмежили рух транспорту на окремих переправах і тимчасово зупинили тролейбуси в частині районів міста. Вибухи також лунали у Львові та на Івано-Франківщині.

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Раніше з'явилася інформація, що після атак на Кримський міст російські війська могли обрати цілями одразу чотири мости Києва. У переліку ймовірних об'єктів опинилися Північний, Подільський і Південний мости, а також міст Патона.

Крім того, у ніч проти 20 листопада Україна зазнала масованої атаки балістичними ракетами. Київ опинився під подвійною загрозою: після перших вибухів Повітряні сили повідомили про запуск нових ракет із території Росії.