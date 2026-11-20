В Киеве из-за массированной российской атаки остались без электричества часть жителей пяти районов столицы. В других районах проводятся экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.

В других районах Киева проводятся экстренные отключения. Причиной стали повреждения энергетического оборудования и перегрузка электросетей.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах киевлян и стабилизировать ситуацию.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки на Киев 20 ноября погибли три человека, еще 15 получили ранения. В столице зафиксированы повреждения трех мостов — Подольско-Воскресенского, Дарницкого и Южного, а также объекта критической инфраструктуры. Из-за последствий удара ограничили движение транспорта на отдельных переправах и временно приостановили движение троллейбусов в некоторых районах города. Взрывы также раздавались во Львове и в Ивано-Франковской области.

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Ранее появилась информация, что после атак на Крымский мост российские войска могли выбрать в качестве целей сразу четыре моста Киева. В перечне вероятных объектов оказались Северный, Подольский и Южный мосты, а также мост Патона.

Кроме того, в ночь на 20 ноября Украина подверглась массированной атаке баллистическими ракетами. Киев оказался под двойной угрозой: после первых взрывов Воздушные силы сообщили о запуске новых ракет с территории России.