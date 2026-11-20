Речник Повітяних сил розповів, що ракети Х-101 та "Калібри" переважно летіли на захід України, а балістика — атакувала здебільшого Київ та область, зокрема столичні мости.

Російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Обстріл України 20 листопада: летіло близько 80 крилатих і 20 балістичних ракет

За словами речника Повітряних сил, росіяни застосували проти України близько 80 крилатих ракет та приблизно 20 балістичних з різних напрямків. Зокрема, Росія випустила ракети Х-101 та "Калібри", що переважно летіли на захід України. Балістика, за словами Ігната, атакувала здебільшого Київ та область, зокрема столичні мости.

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"Доволі високий відсоток перехоплення. Одна з ракет, ймовірно, перетнула державний кордон з Польщею, інформація перевіряється", — заявив Ігнат.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 10:30, протиповітряна оборона збила/подавила 462 цілі:

3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

79 крилатих ракет Х-101, Калібр;

380 ворожих БпЛА типу Shahed (102 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Відповідь за Кримський міст?

Ігнат також відповів на заяви про "відповідь" РФ на ураження Силами оборони Кримського мосту.

"Як об'єкти енергетики, так і мости були завжди пріоритетними цілями противника, тому про жодну відповідь мова не йде. Вони вже давно завдавали ударів навіть по київських мостах", — сказав Ігнат.

РФ атакувала Київ та дев'ять областей

Під час російської атаки ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Також пошкоджено обʼєкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Поранено четверо людей, пошкоджено корпус МРТ.

Корецький також додав, що пошкоджені підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині, а також житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині. Влучання є також в обʼєкти енергетики.

Загалом на цю хвилину відомо про вісьмох загиблих та 28 постраждалих.

Наслідки атаки по Києву

Внаслідок російської атаки по Києву загинули шестеро людей, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Серед загиблих, попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, є працівники "Київводоканалу". Є також постраждалі. Попередньо, 15 людей. Медики працюють на місці, надають допомогу. 7 поранених медики госпіталізували до столичних лікарень.

Пожежі через обстріл виникали в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах. Пошкоджено три мости: Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний. Через нічні удари РФ по трьох мостах у Києві виникли затори, повідомляє "Суспільне".

Через наслідки атаки знизився тиск у водопровідних мережах у цих районах, деякі будинки можуть тимчасово залишитися без води, попередили в Київводоканалі.

Крім цього, у ДТЕК повідомили, що через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.

Внаслідок російської атаки на Київ є руйнування, загиблі та травмовані Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Львову

У Львові внаслідок російської атаки 20 листопада загинули дві людини. Російська армія вдарила по залізничній станції "Скнилів", повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

У лікарнях Львова вже 10 травмованих внаслідок ранкової атаки. Двоє – у важкому стані, четверо – у стані середньої тяжкості. Ще чотирьох людей медики дообстежують, повідомив міський голова Садовий.

Внаслідок російської атаки по Львову загинули двоє людей Фото: ДСНС

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у частині будинків міста можливий знижений тиск води. Попри ранкове знеструмлення насосних станцій через атаку РФ, вода подається до всіх будинків Львова. Більшість об’єктів уже відновили електроживлення, ще дві станції працюють від резервного живлення.

Водночас у деяких будинках на верхніх поверхах вода може подаватися зі зниженим тиском. Це стосується вулиць Мазепи, Щурата, Тичини, Хвильового, Юрія Липи, Під Голоском, Панча та Варшавської.

Також Фокус писав про російську атаку по різних містах України. Армія РФ атакували Україну крилатими та балістичними ракетами.

Крім цього, два можливі порушення повітряного простору перевіряють польські військові після нічної атаки на Україну. У Білгорайському повіті міг упасти обʼєкт, а в Ясьонці вперше в історії евакуювали вежу контролю польотів. Тривогу у двох воєводствах уже скасували.