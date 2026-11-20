Трамп заявив, що Путін помилково запустив дрони у Польщу. Натомість прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що "це не схоже на нещасний випадок".

Президент США Дональд Трамп заявив, що дві ракети та ударний безпілотник, які впали на території Польщі, Путін запустив випадково. Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

Трамп назвав російські ракети в Польщі "помилкою"

Американський президент заявив порушення повітряного простору Польщі російськими повітряними об'єктами помилкою.

"Путін помилково запускав дрони в Польщу та кілька невеликих ракет", – заявив американський лідер.

Втім Трамп не уточнив, про які саме випадки порушення повітряного простору Польщі йдеться та на чому ґрунтується його твердження про помилковий характер цих інцидентів.

У Польщі вважають атаку навмисною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у п'ятницю, 20 листопада, що російські снаряди, що потрапляють на територію його країни, схоже, є частиною "навмисної провокації" з боку Москви, через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп охарактеризував попередні російські вторгнення як "помилкові". Про це пише Рolitico.

Відео дня

Один об'єкт вибухнув, але ніхто не постраждав і руйнувань не було, заявив Туск на прес-конференції. Повітряні цілі залетіли на територію Польщі після того, як Росія розпочала масований ракетний та безпілотний атаку на Україну , в результаті чого загинуло щонайменше п'ять людей та пошкоджено три основні мости в Києві.

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що "це не схоже на нещасний випадок".

"М’яко кажучи, я не завжди погоджуюся з оцінкою та інтерпретацією цих інцидентів американською стороною", – додав Туск на прес-конференції.

Він додав, що американські чиновники мають доступ до уламків російських цілей.

"Я думаю, що в цьому конкретному випадку ніхто більше не намагатиметься вдавати, що це був просто невинний нещасний випадок", – сказав прем'єр Польщі.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що об'єкти впали у трьох місцях на південному сході Польщі: Новий Ліповець, Руднік-над-Санем та Молодич. За його словами, об'єкт, знайдений у Новому Ліповці, був російською крилатою ракетою Х-101. Косіняк-Камиш додав, що другий об'єкт також вважається ракетою, а третій, ймовірно, був реактивним безпілотником.

Нагадаємо, Фокус писав, що дві ракети та ударний безпілотник впали на території Польщі під час останнього масованого удару РФ по Україні 20 листопада. Одна з ракет вибухнула неподалік від місця проведення військових навчань "Коаліції бажаючих".

Крім цього, речник Повітяних сил розповів, що ракети Х-101 та "Калібри" переважно летіли на захід України, а балістика — атакувала здебільшого Київ та область, зокрема столичні мости.