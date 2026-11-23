Польща підтвердила падіння на своїй території російських Х-101. Поки Трамп називає цей інцидент "помилкою", поляки ініціюють засідання ради НАТО та розцінюють це як цілеспрямований крок Кремля. Експерти наголошують, з жорсткою реакцією Альянс вже запізнився, Путін "зчитав" відсутність відповіді ще у 2022-му й зупинятися не буде. Але європейцям проявити себе ще не пізно. Фокус з'ясував, як ефективно це зробити та що насправді завадило Польщі збити ракети над своїм небом.

Під час масованої російської атаки по Україні 20 листопада три літальних об'єкти впали на території сусідньої Польщі. Поляки провели огляд місць падіння в населених пунктах: Новий Липовець, Рудник, Молодич. Перший входить в Люблінське воєводство, два других у Підкарпатське. 22 листопада в Окружній прокуратурі в Любліні повідомили, що це були уламки трьох ракет російського виробництва типу Х-101.

Жодна з цих ракет Польщею збита не була. Військове командування країни офіційно заявило, що нібито не були виконані всі необхідні умови для застосування зброї. Згодом Польща вказала, що того дня були ускладнені погодні умови, через що пілот літака Gripen, який перебував під командуванням НАТО і мав перехопити повітряну ціль, не зміг належним чином її встановити. Крім того, як пояснив під час пресконференції оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак, на радіолокаційному зображенні було важко розрізнити тип об'єктів, які рухалися понад 800 кілометрів на годину. Також уточнюється, що повітряні цілі перебували в небі над Польщею орієнтовно 3-4 хвилини.

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Віцепрем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що польські винищувачі F-16 та шведські Gripen перебували у небі протягом всієї ночі, підтримку авіації надав голландський літак-заправник та літак раннього попередження Saab. Тобто ресурсів у країни вистачало. Він розповів, що під час комбінованого нальоту Росії на Україну пряму загрозу проникнення в польський повітряний простір становили 11 об'єктів, три з них опинилися на території Польщі.

Реакцією Польщі на інцидент з черговим порушенням Росією її повітряного простору стало скликання позачергового засідання Північноатлантичної ради НАТО 23 листопада. Країна прагне посилити оборонні спроможності (ППО) за підтримки союзників по Альянсу. Міністр нацоборони країни Косіняк-Камиш зауважив на тому, що під час засідання польська сторона озвучить свої чіткі пропозиції з цього приводу.

Російські ракети над Польщею — наслідок багаторічної нерішучості НАТО

Російські засоби нападу вперше перетнули польський кордон ще у 2022 році. З тих пір ці випадки не є поодинокими, а от рішучої реакції на загрозу — нема. Кремль ще тоді почав промацувати ситуацію і зробив для себе висновок, що протидіяти Польща не буде. На думку політолога Володимира Фесенка, інцидент 20 листопада розцінювати як випадковість — не варто, адже мовиться не про одну, а одразу три ракети. Він прогнозує, залітати в небо Польщі буде й надалі, тому членам НАТО варто почати реально діяти, аби показати Москві "зуби". Інакше ситуація лише загострюватиметься, а подальші такі випадки з падінням російських дронів чи ракет можуть призвести до жертв.

"Коли Росія атакує прикордонні регіони з Польщею, а вона робить це системно й вже давно, то такі інциденти будуть неминучими. Тому полякам і НАТО ще у 2022 році треба було чітко і жорстко заявити Росії про неприпустимість таких ударів у прикордонних з країнами НАТО регіонів. Це стосується не тільки Польщі, а й Румунії, наприклад, туди регулярно залітають дрони. Зараз дуже проблемна ситуація навколо берегів Румунії й Болгарії в Чорному морі. Тому має бути рішуча позиція НАТО", — наголосив Фокусу політолог.

А Північноатлантичний Альянс замість жорсткої позиції декілька років тому, як зазначив Фесенко, уникав належного реагування, маючи вказівку не давати реакції на такі начебто випадкові прильоти. Каже, в НАТО боялися прямого конфлікту з Росією, мовляв, це призведе до третьої світової війни. За переконанням політолога, такі побоювання очевидно є дуже перебільшеними. Як наслідок така млява позиція Альянсу призвела сьогодні до того, що вже повітряний простір тієї ж Польщі перетинають три Х-101.

"Тільки з минулого року, коли був масовий приліт дронів у Польщу, почали реагувати інакше й збивати. Але, як показав інцидент 20 листопада, поляки, система ППО НАТО не готові до ефективної протидії. У поляків є дві версії: одна пов'язана з тим, що того дня поблизу проходили військові навчання "Коаліції охочих", друга — поблизу в аеропорту Жешув-Ясьонка перебував урядовий літак з українським прем'єр-міністром. Це могли бути сигнали попередження і вплив на громадську думку в Польщі", — наголосив Фесенко.

Зараз активно Росія над цим працює, просувається наратив, нібито Україна провокує втягування Польщі у війну. Один з польських праворадикальних блогерів, як звернув увагу політолог, днями написав допис, в якому мовиться, що українці начебто спеціально не збивають російські ракети, які летять у Польщу. Фесенко зазначив, що це, звісно, абсурд, але ця думка дедалі розповсюджується у суспільстві й це небезпечно.

Чому насправді Польща не перехопила російські Х-101

Офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у розмові з Фокусом висловив думку, що Польщі завадило протидіяти повітряній загрозі відсутність сумісного рішення щодо закриття кордону, коли поляки могли б перехоплювати цілі над територією України в межах своїх технічних можливостей.

"Треба ще казати про те, що будь-який військовий НАТО не має досвіду щодо перехоплення таких засобів ураження. Це і зіграло неабияку ключову роль у неспроможності Польщею перехопити завчасно ціль. Ми працюємо не в закритому повітряному просторі, а там, де можуть перебувати інші засоби, тому, думаю, у цьому випадку була команда на ухвалення рішення безпосередньо пілотом. А він, не маючи досвіду, не зміг зробити оцінку ситуації й вирішив не ризикувати, не застосовувати зброю по можливо іншому повітряному засобу", — припускає експерт.

Оцінюючи заяву польської сторони про те, що на заваді ідентифікувати повітряні цілі стали ускладнені метеорологічні умови, Храпчинський зазначив, що якщо візуального контакту немає, то дійсно погода може бути одним з факторів. З його слів, в НАТО є протокол, який потребує візуальної оцінки цілі.

"Але є додаткові характеристики, засоби радіолокації, які повинні бути на землі, щоб передавати дані на борт про те, що саме за цілі рухаються, в якому секторі та умовні характеристики. Тому я тут вбачаю відсутність правильної взаємодії, а також бажання Європи об'єднатись з Україною в єдине радіолокаційне поле", — озвучив в коментарі Фокусу Храпчинський.

Потрібна спільна ППО України та Польщі, але НАТО досі не готове до такого кроку

Росія на цьому інциденті не зупиниться — переконаний офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві. Адже такі порушення повітряного простору Польщі не поодинокі. Тому, за його переконанням, важливо сьогодні мати політичну волю діяти — передбачити супровід над частиною території України засобами ППО, які перебувають у Польщі. Наприклад, коли російська ракета летить через західні області в бік польської території, можна було б не чекати, поки вона перетне кордон, польські військові могли б виявити її ще до цього й перехопити над Україною.

"Це те, що ми постійно пропонуємо нашим європейським колегам — побудувати єдину систему, яка дозволить разом закрити прикордоння. На мій погляд, буде чергова бюрократична плутанина, яка не дасть чітких дій для протидії. Ми бачили заяви про те, що вони готові вже перехоплювати ударні безпілотники, але цього разу була ракета, а це геть інший профіль засобу повітряного нападу. Хоча, якщо оцінювати ту інформацію, яка ж у відкритому доступі, то пілоту був наданий дозвіл на знищення її. Щодо того, скільки часу треба, аби перехопити Х-101, все залежить від того, яким саме засобом це робити, чи перебуває літак вже у небі, в якому секторі. В даному випадку, думаю, що у пілота були всі можливості для того, щоб перехопити ракету", — переконаний Храпчинський.

Розмірковуючи над тим, як треба сьогодні реагувати членам НАТО, політолог Фесенко також наголосив, що необхідно відповісти на ці випадки активною взаємодією з Україною. Потрібна координація, спільна протиповітряна оборона вздовж кордону, про що вже не раз озвучували військові експерти. Він вважає, що поки що в НАТО до цього не готові.

"Польща ініціювала засідання ради Альянсу, наголошуючи на потребі посилити східний фланг НАТО. Країна ймовірно вимагатиме додаткових військових ресурсів, зокрема літаків, додаткових засобів ППО. Алгоритм дій в таких випадках є. Потрібні й політичні реакції, й суто військові, аби визначитись що та як робити далі", — підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що російські ракети, які впали на польській території, геть "свіжі". Їх виробництво було здійснене у Московській області у місті Дубна у четвертому кварталі 2026 року. Польські прокурори повідомили, що виявлені уламки снарядів та криміналістичні сліди мають пройти спеціальні дослідження експертним середовищем.

Тим часом американський президент Дональд Трамп відреагував на інцидент довкола Польщі заявою про те, що це сталося помилково. А от польський прем'єр-міністр Дональд Туск на це відповів, що розцінює цей випадок як навмисну провокацію Росії.