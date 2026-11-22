У повітряний простір Польщі під час обстрілу України 20 листопада влетіли не дві, а три російські крилаті ракети Х-101. Усі вони були виготовлені у четвертому кварталі цього року.

Польські слідчі з'ясували, що знайдені у населених пунктах Новий Ліповець, Рудник-над-Сяном та Молодич уламки є частинами російських крилатих ракет типу Х-101. У Новому Ліпоці та Руднику-над-Сяном слідчі роботи вже завершили, у той час, як у Молодичі їх призупинили. Про це 22 листопада повідомило видання RMF24 з посиланням на дані слідства.

Територію у Молодичі, де знайшли уламки третьої російської ракети, огородили та поставили охорону на найближчу ніч. Слідчі роботи там продовжаться у понеділок, 23 листопада.

"Усі вилучені на цей момент уламки снарядів та криміналістичні сліди будуть піддані подальшим спеціалізованим дослідженням експертами. Про наступні результати розслідування ми повідомлятимемо в наступних заявах", — заявив прокурор Марцін Козак.

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Згідно з попередніми висновками слідчих, усі три крилаті ракети були виготовлені у четвертому кварталі 2026 року у Московській області. Їх виробляли на заводах у населеному пункті Дубна.

Що відомо про порушення Росією повітряного простору Польщі

У п'ятницю міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про порушення повітряного простору країни щонайменше трьома російськими цілями. Уламки впали в населених пунктах Новий Ліповець, Рудник-над-Сяном та Молодич. Спершу Косіняк-Камиш повідомляв про дві ракети Х-101 та один реактивний безпілотник.

У Новому Ліповці об'єкт впав на поле біля лісу й загорівся, також місцеві повідомляли про звук вибуху. У Руднику-над-Сяном уламки було знайдено у лісі, а у Молодичі об'єкт впав на незабудованій території, приблизно за 280 метрів від будинку дачного типу. Інформації про постраждалих не надходило.

Видання PAP згодом з посиланням на заяву командувача Збройних сил країни генерала Іренеуша Новака писало, що польські військові не збили російські цілі через невиконання необхідних умов для відкриття вогню.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи інцидент з російськими ракетами у Польщі, заявляв, що російський диктатор Володимир Путін зробив це "випадково". Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав ситуацію "не схожою на нещасний випадок".