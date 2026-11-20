Польські військові не застосували зброю проти російських ракет і безпілотника, які 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну порушили повітряний простір Польщі. Оперативний командувач Збройних сил країни генерал Іренеуш Новак пояснив, що не були виконані всі умови для відкриття вогню.

Про це Новак заявив під час пресконференції за участю міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, повідомляє PAP.

"Цієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не було виконано всіх умов для застосування системи озброєння", — пояснив генерал.

Генерал зазначив, що дані радіолокаційних систем не давали змоги точно встановити тип повітряних цілей. Водночас усі три об’єкти рухалися зі швидкістю понад 800 км/год. За цим показником польські військові припускали, що йдеться про крилаті ракети Х-101 або реактивні безпілотники "Герань-5". Однак остаточна ідентифікація об’єктів за радарними даними була ускладнена.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що повітряні цілі перебували в польському просторі лише кілька хвилин. За його словами, відстань від місця виявлення ракети Х-101 до державного кордону становила близько 50 км — цей шлях об’єкт міг подолати приблизно за три хвилини.

Під час проникнення російських об’єктів у повітряний простір Польщі в небі перебували польські винищувачі F-16, шведські Gripen, літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab та літаки-заправники.

Раніше Фокус писав, що у Польщі впали дві російські ракети та безпілотник неподалік від навчань країн НАТО.

Також ми розповідали, що Росія здійснила одну з найпотужніших масованих атак на Україну 20 листопада.