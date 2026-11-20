Польские военные не применили оружие против российских ракет и беспилотника, которые 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину нарушили воздушное пространство Польши. Оперативный командующий Вооружёнными силами страны генерал Иренеуш Новак пояснил, что не были выполнены все условия для открытия огня.

Об этом Новак заявил в ходе пресс-конференции с участием министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, сообщает PAP.

"Этой ночью вооружение не применялось, поскольку не были выполнены все условия для применения системы вооружения", — пояснил генерал.

Генерал отметил, что данные радиолокационных систем не позволяли точно определить тип воздушных целей. При этом все три объекта двигались со скоростью более 800 км/ч. Исходя из этого показателя, польские военные предположили, что речь идет о крылатых ракетах Х-101 или реактивных беспилотниках "Герань-5". Однако окончательная идентификация объектов по данным радаров была затруднена.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что воздушные цели находились в польском воздушном пространстве всего несколько минут. По его словам, расстояние от места обнаружения ракеты Х-101 до государственной границы составляло около 50 км — этот путь объект мог преодолеть примерно за три минуты.

Польские и союзные истребители находились в воздухе

Во время вторжения российских летательных аппаратов в воздушное пространство Польши в небе находились польские истребители F-16, шведские Gripen, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Saab и самолёты-заправщики.

Согласно информации, приведённой военным экспертом Сергеем Згурцем, польские и союзные истребители пытались перехватить один из объектов, который предварительно идентифицировали как ракету Х-101. Однако перехват не состоялся.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Польше упали две российские ракеты и беспилотник недалеко от места проведения учений стран НАТО.

Кроме того, мы сообщали, что 20 ноября Россия совершила одну из самых мощных массированных атак на Украину.