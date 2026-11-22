В воздушное пространство Польши во время обстрела Украины 20 ноября вошли не две, а три российские крылатые ракеты Х-101. Все они были изготовлены в четвёртом квартале этого года.

Польские следователи установили, что обломки, найденные в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник-над-Сяном и Молодич, являются частями российских крылатых ракет типа Х-101. В Новом Липоце и Руднике-над-Сяном следственные работы уже завершены, в то время как в Молодиче их приостановили. Об этом 22 ноября сообщило издание RMF24 со ссылкой на данные следствия.

Территорию в Молодичах, где были обнаружены обломки третьей российской ракеты, оградили и обеспечили охрану на ближайшую ночь. Следственные работы там продолжатся в понедельник, 23 ноября.

"Все изъятые на данный момент осколки снарядов и криминалистические следы будут подвергнуты дальнейшим специализированным исследованиям экспертами. О последующих результатах расследования мы будем сообщать в следующих заявлениях", — заявил прокурор Марцин Козак.

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Согласно предварительным выводам следователей, все три крылатые ракеты были изготовлены в четвёртом квартале 2026 года в Московской области. Их производили на заводах в населённом пункте Дубна.

Что известно о нарушении Россией воздушного пространства Польши

В пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о вторжении в воздушное пространство страны как минимум тремя российскими объектами. Обломки упали в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник-над-Сяном и Молодич. Сначала Косиняк-Камыш сообщал о двух ракетах Х-101 и одном реактивном беспилотнике.

В Новом Липовце объект упал на поле возле леса и загорелся; кроме того, местные жители сообщили о звуке взрыва. В Руднике-над-Сяном обломки были найдены в лесу, а в Молодиче объект упал на незастроенной территории, примерно в 280 метрах от дома дачного типа. Информации о пострадавших не поступало.

Издание PAP впоследствии со ссылкой на заявление командующего Вооружёнными силами страны генерала Иренеуша Новака сообщило, что польские военные не сбили российские цели из-за невыполнения необходимых условий для открытия огня.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент с российскими ракетами в Польше, заявил, что российский диктатор Владимир Путин сделал это "случайно". Премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию "не похожей на несчастный случай".