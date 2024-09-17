Подавати зі сметаною: рецепт сирної запіканки з манкою

Таку запіканку готують із родзинками або іншими сухофруктами. Або зовсім без них.

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Сирну запіканку з родзинками часто готують із борошном, але тоді вона виходить жорсткуватою. А щоб була смачною, приготуйте її з манкою. Вона чудово впорається зі своїм завданням і додасть запіканці щільності, але збереже водночас ніжну текстуру. Замість родзинок або разом з ними в сирну запіканку можна додати курагу, чорнослив, в'ялену вишню, манго, або будь-які сухофрукти на ваш смак. Фокус розповість, як її приготувати.

Сирна запіканка з манкою

Інгредієнти:

80 г родзинок;

750 г 9% сиру жирністю;

100 г вершкового масла;

три яйця;

150 г цукру;

100 мл молока;

150 г манної крупи;

сіль.

Спочатку підготуйте родзинки. Залийте родзинки дуже гарячою водою і залиште на 10 хвилин. Потім відкиньте на сито, перекладіть на паперовий рушник і дайте обсохнути.

Сир протріть через часте сито над великою мискою. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками і залиште за кімнатної температури на 25–30 хв.

Окремо збийте міксером яйця з цукром і сіллю до отримання пишної однорідної маси. Додайте до сиру і ще раз усе разом збийте міксером.

Влийте молоко і перемішайте. Покладіть м'яке вершкове масло і збийте міксером на середній швидкості. Всипте манну крупу і перемішайте, щоб у запіканці не було грудочок.

У сирну масу додайте родзинки та перемішайте. Залиште за кімнатної температури на 10 хвилин, щоб крупа в сирній масі для запіканки трохи набухла.

Круглу жароміцну форму діаметром 20 см змастіть олією, що залишилася, і присипте 30 г манної крупи. Викладіть підготовлену сирну масу, розрівняйте і запікайте приблизно 45 хвилин за 190°C до золотистої скоринки.

Перед подачею дайте запіканці охолонути, наріжте порційними шматочками і подавайте зі сметаною, джемом, сиропом або згущеним молоком.

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