Солодкий чи солоний: дієтологи пояснили, який сир корисніший для здоров'я

Вибір між солоним і солодким сиром залежить від ваших смакових вподобань і дієтичних потреб. Але, виявляється, додавання солі або цукру ще й по-різному впливає на ваш організм.

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Сир — це молочний продукт білого кольору, що утворюється внаслідок бактеріальної ферментації. Регулярне вживання свіжого сиру може допомогти запобігти деяким захворюванням завдяки вмісту в ньому поживних речовин і пробіотиків. У разі вживання з сіллю або цукром смак і деякі ефекти на організм можуть відрізнятися. Дієтологиня, тренерка з цілісного оздоровлення Ешанка Вахі розповіла, який сир корисніший. Про це пише OnlyMyHealth.

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Солоний сир

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Додавання солі в сир надає йому пікантного смаку, роблячи його ідеальним доповненням до сніданку або перекусу. Але що дає сіль сиру, крім смаку?

Вплив на травлення. Сіль може стимулювати травну систему і посилювати пробіотичну дію сиру. Вона сприяє кращому травленню і може допомогти запобігти здуттю живота, що робить його гарним варіантом для людей, які відчувають дискомфорт у травленні після їжі.

Електролітний баланс. Сіль є важливим джерелом натрію, який необхідний для підтримки електролітного балансу організму. Це може бути особливо корисно в жаркому кліматі або після тренування, коли ви можете втрачати натрій через піт. Вживання сиру з сіллю може допомогти заповнити втрачені електроліти.

Смак. З погляду смаку сир із сіллю — це пікантні ласощі, які можуть доповнювати різні страви, забезпечуючи освіжаючий баланс гострої або жирної їжі.

Солодкий сир

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Для тих, хто любить солодке, додавання цукру в сир перетворює його на справжній десерт. І ось як ця солодка добавка може вплинути на ваш організм.

Смак. Цукор дає сиру солодкість, що може зробити його смачнішим для тих, хто віддає перевагу солодкому смаку.

Підвищення рівня енергії. Цукору сирі забезпечує негайний стрибок рівня цукру в крові, що робить його швидким джерелом енергії. Це може бути корисно, якщо ви відчуваєте брак енергії або вам потрібно швидко підбадьоритися. Однак варто зазначити, що цей стрибок є тимчасовим і може бути не ідеальним для тих, хто контролює рівень цукру в крові, наприклад, для людей із діабетом.

Вплив на здоров'я кишківника. Хоча цукор не завдає прямої шкоди пробіотикам у сирі, надмірне споживання цукру з часом може призвести до дисбалансу кишкової флори. Це означає, що хоча випадкова порція сиру з цукром не становить небезпеки, регулярне споживання може мати довгострокові наслідки для здоров'я травлення.

Харчовий вплив

Фото: Freepik

Вибір між сиром із сіллю або цукром також залежить від ваших харчових цілей.

Калорійність. Сир із цукром, природно, міститиме більше калорій через додані цукри. Якщо ви стежите за кількістю споживаних калорій або намагаєтеся підтримувати збалансовану дієту, ви можете обмежити кількість цукру, що додається в сир.

Придатність. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом натрію, сир із сіллю може бути не найкращим вибором. З іншого боку, сир із цукром може не підійти тим, хто бореться з такими захворюваннями, як діабет, або тим, хто намагається скинути вагу.

"В Аюрведі часто рекомендується вживати сир із сіллю протягом дня для поліпшення травлення, в той час як сир із цукром іноді радять уникати на ніч, адже він може призвести до розладу шлунка або посилити капха-дошу", — каже Вахі.

Нагадаємо, 5 причин щодня їсти сир.

Раніше Фокус писав про те, що дієтолог розповіла, як їсти сир, щоб скинути вагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця