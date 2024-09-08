Сладкий или соленый: диетологи объяснили, какой творог полезнее для здоровья

Выбор между соленым и сладким творогом зависит от ваших вкусовых предпочтений и диетических потребностей. Но, оказывается, добавление соли или сахара еще и по-разному влияет на ваш организм.

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Творог — это молочный продукт белого цвета, образующийся в результате бактериальной ферментации. Регулярное употребление свежего творога может помочь предотвратить некоторые заболевания благодаря содержанию в нем питательных веществ и пробиотиков. При употреблении с солью или сахаром вкус и некоторые эффекты на организм могут отличаться. Диетолог, тренер по целостному оздоровлению Эшанка Вахи рассказала, какой творог полезнее. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Соленый творог

Фото: Freepik

Добавление соли в творог придает ему пикантный вкус, делая его идеальным дополнением к завтраку или перекусу. Но что дает соль творогу, помимо вкуса?

Воздействие на пищеварение. Соль может стимулировать пищеварительную систему и усиливать пробиотическое действие творога. Она способствует лучшему пищеварению и может помочь предотвратить вздутие живота, что делает его хорошим вариантом для людей, испытывающих дискомфорт в пищеварении после еды.

Электролитный баланс. Соль является важным источником натрия, который необходим для поддержания электролитного баланса организма. Это может быть особенно полезно в жарком климате или после тренировки, когда вы можете терять натрий через пот. Употребление творога с солью может помочь восполнить потерянные электролиты.

Вкус. С точки зрения вкуса творог с солью — это пикантное лакомство, которое может дополнять различные блюда, обеспечивая освежающий баланс острой или жирной пище.

Сладкий творог

Фото: Freepik

Для тех, кто любит сладкое, добавление сахара в творог превращает его в настоящий десерт. И вот как эта сладкая добавка может повлиять на ваш организм.

Вкус. Сахар дает творогу сладость, что может сделать его более вкусным для тех, кто предпочитает сладкий вкус.

Повышение уровня энергии. Сахар в твороге обеспечивает немедленный скачок уровня сахара в крови, что делает его быстрым источником энергии. Это может быть полезно, если вы чувствуете нехватку энергии или вам нужно быстро взбодриться. Однако стоит отметить, что этот скачок является временным и может быть не идеальным для тех, кто контролирует уровень сахара в крови, например, для людей с диабетом.

Влияние на здоровье кишечника. Хотя сахар не наносит прямого вреда пробиотикам в твороге, чрезмерное потребление сахара со временем может привести к дисбалансу кишечной флоры. Это означает, что хотя случайная порция творога с сахаром не представляет опасности, регулярное потребление может иметь долгосрочные последствия для здоровья пищеварения.

Пищевое воздействие

Фото: Freepik

Выбор между творогом с солью или сахаром также зависит от ваших пищевых целей.

Калорийность. Творог с сахаром, естественно, будет содержать больше калорий из-за добавленных сахаров. Если вы следите за количеством потребляемых калорий или пытаетесь поддерживать сбалансированную диету, вы можете ограничить количество сахара, добавляемого в творог.

Пригодность. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, творог с солью может быть не лучшим выбором. С другой стороны, творог с сахаром может не подойти тем, кто борется с такими заболеваниями, как диабет, или тем, кто пытается сбросить вес.

"В Аюрведе часто рекомендуется употреблять творог с солью в течение дня для улучшения пищеварения, в то время как творог с сахаром иногда советуют избегать на ночь, так как он может привести к расстройству желудка или усилить капха-дошу", — говорит Вахи.

Напомним, 5 причин каждый день есть творог.

Ранее Фокус писал о том, что диетолог рассказала, как есть творог, чтобы сбросить вес.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту