Подавать со сметаной: рецепт творожной запеканки с манкой

Такую запеканку готовят с изюмом, или другими сухофруктами. Или вовсе без них.

Related video

Творожную запеканку с изюмом часто готовят с мукой, но тогда она получается жестковатой. А чтобы была вкусной, приготовьте ее с манкой. Она отлично справится со своей задачей и придаст запеканке плотность, но сохранит при этом нежную текстуру. Вместо изюма или вместе с ним в творожную запеканку можно добавить курагу, чернослив, вяленую вишню, манго, или любые сухофрукты по вашему вкусу. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Творожная запеканка с манкой

Ингредиенты:

80 г изюма;

750 г 9% творога жирностью;

100 г сливочного масла;

три яйца;

150 г сахара;

100 мл молока;

150 г манной крупы;

соль.

Сначала подготовьте изюм. Залейте изюм очень горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем откиньте на сито, переложите на бумажное полотенце и дайте обсохнуть.

Творог протрите через частое сито над большой миской. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и оставьте при комнатной температуре на 25–30 мин.

Отдельно взбейте миксером яйца с сахаром и солью до получения пышной однородной массы. Добавьте к творогу и еще раз все вместе взбейте миксером.

Влейте молоко и перемешайте. Положите мягкое сливочное масло и взбейте миксером на средней скорости. Всыпьте манную крупу и перемешайте, чтобы в запеканке не было комочков.

В творожную массу добавьте изюм и перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 10 минут, чтобы крупа в творожной массе для запеканки немного набухла.

Круглую жаропрочную форму диаметром 20 см смажьте оставшимся маслом и присыпьте 30 г манной крупы. Выложите подготовленную творожную массу, разровняйте и запекайте около 45 минут при 190°C до золотистой корочки.

Перед подачей дайте запеканке остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, джемом, сиропом или сгущенным молоком.

Читайте также:

Сладкий или соленый: диетологи объяснили, какой творог полезнее для здоровья

Сезонный десерт в духовке: рецепт творожной запеканкой с яблоками

Абрикосовая галета на творожном тесте: рецепт вкуснейшей выпечки