Подавать со сметаной: рецепт творожной запеканки с манкой
Такую запеканку готовят с изюмом, или другими сухофруктами. Или вовсе без них.
Творожную запеканку с изюмом часто готовят с мукой, но тогда она получается жестковатой. А чтобы была вкусной, приготовьте ее с манкой. Она отлично справится со своей задачей и придаст запеканке плотность, но сохранит при этом нежную текстуру. Вместо изюма или вместе с ним в творожную запеканку можно добавить курагу, чернослив, вяленую вишню, манго, или любые сухофрукты по вашему вкусу. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Творожная запеканка с манкой
Ингредиенты:
- 80 г изюма;
- 750 г 9% творога жирностью;
- 100 г сливочного масла;
- три яйца;
- 150 г сахара;
- 100 мл молока;
- 150 г манной крупы;
- соль.
Сначала подготовьте изюм. Залейте изюм очень горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем откиньте на сито, переложите на бумажное полотенце и дайте обсохнуть.
Творог протрите через частое сито над большой миской. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и оставьте при комнатной температуре на 25–30 мин.
Отдельно взбейте миксером яйца с сахаром и солью до получения пышной однородной массы. Добавьте к творогу и еще раз все вместе взбейте миксером.
Влейте молоко и перемешайте. Положите мягкое сливочное масло и взбейте миксером на средней скорости. Всыпьте манную крупу и перемешайте, чтобы в запеканке не было комочков.
В творожную массу добавьте изюм и перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 10 минут, чтобы крупа в творожной массе для запеканки немного набухла.
Круглую жаропрочную форму диаметром 20 см смажьте оставшимся маслом и присыпьте 30 г манной крупы. Выложите подготовленную творожную массу, разровняйте и запекайте около 45 минут при 190°C до золотистой корочки.
Перед подачей дайте запеканке остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, джемом, сиропом или сгущенным молоком.
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