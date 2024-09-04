Сезонный десерт в духовке: рецепт творожной запеканкой с яблоками
Творожная запеканка по этому рецепту получается нежной и воздушной.
Приготовить творожную запеканку с яблоками в духовке по этому рецепту стоит, чтобы попробовать сочетание творога и сочных яблок. Она получается воздушной и нежной из-за добавления манки. Она понравится даже тем, кто обычно творожные запеканки не ест. Рецептом поделились на сайте Eatsy.
Творожная запеканка с яблоками
Ингредиенты:
- три яйца;
- сахар – 4 ст. л.;
- творог – 750 г;
- крупа манная – 4-5 ч. л.;
- тертая цедра 1 лимона;
- ванильный сахар – 1/2 ч. л.;
- два яблока;
- сливочное масло – 10 г;
- панировочные сухари – 2 ст. л.
Сначала разделите одно яйцо на желток и белок. Желток отставьте. Оставшиеся яйца и белок взбейте миксером с сахаром до получения пышной массы.
Творог для запеканки протрите через сито в миску, добавьте манную крупу, тертую лимонную цедру и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. К творожной массе добавьте взбитые с сахаром яйца. Снова перемешайте.
Яблоки вымойте, разрежьте пополам, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Можно очистить от кожуры.
Половину приготовленной ранее творожной массы выложите в смазанную сливочным маслом и присыпанную панировочными сухарями форму для запекания. Разровняйте лопаткой.
Сверху распределите нарезанные дольками яблоки, затем — вторую половину творожной массы. Оставшийся желток слегка взбейте и смажьте им поверхность будущей запеканки с яблоками. Запекайте творожную запеканку 40 минут при 180 °C.
Чтобы запеканка не подгорала сверху, перед тем, как ставить ее в духовку, прикройте емкость фольгой. За 5–7 минут до готовности осторожно снимите ее, чтобы запеканка подрумянилось.
Можно добавить изюм, курагу, ломтики груш, корицу, ваниль.
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