Сезонный десерт в духовке: рецепт творожной запеканкой с яблоками

Творожная запеканка по этому рецепту получается нежной и воздушной.

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Приготовить творожную запеканку с яблоками в духовке по этому рецепту стоит, чтобы попробовать сочетание творога и сочных яблок. Она получается воздушной и нежной из-за добавления манки. Она понравится даже тем, кто обычно творожные запеканки не ест. Рецептом поделились на сайте Eatsy.

Творожная запеканка с яблоками

Ингредиенты:

три яйца;

сахар – 4 ст. л.;

творог – 750 г;

крупа манная – 4-5 ч. л.;

тертая цедра 1 лимона;

ванильный сахар – 1/2 ч. л.;

два яблока;

сливочное масло – 10 г;

панировочные сухари – 2 ст. л.

Сначала разделите одно яйцо на желток и белок. Желток отставьте. Оставшиеся яйца и белок взбейте миксером с сахаром до получения пышной массы.

Творог для запеканки протрите через сито в миску, добавьте манную крупу, тертую лимонную цедру и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. К творожной массе добавьте взбитые с сахаром яйца. Снова перемешайте.

Яблоки вымойте, разрежьте пополам, удалите сердцевинки и нарежьте тонкими ломтиками. Можно очистить от кожуры.

Половину приготовленной ранее творожной массы выложите в смазанную сливочным маслом и присыпанную панировочными сухарями форму для запекания. Разровняйте лопаткой.

Сверху распределите нарезанные дольками яблоки, затем — вторую половину творожной массы. Оставшийся желток слегка взбейте и смажьте им поверхность будущей запеканки с яблоками. Запекайте творожную запеканку 40 минут при 180 °C.

Чтобы запеканка не подгорала сверху, перед тем, как ставить ее в духовку, прикройте емкость фольгой. За 5–7 минут до готовности осторожно снимите ее, чтобы запеканка подрумянилось.

Можно добавить изюм, курагу, ломтики груш, корицу, ваниль.

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