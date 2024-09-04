Сезонний десерт у духовці: рецепт сирної запіканки з яблуками

Сирна запіканка за цим рецептом виходить ніжною і повітряною.

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Приготувати сирну запіканку з яблуками в духовці за цим рецептом варто, щоб спробувати поєднання сиру та соковитих яблук. Вона виходить повітряною та ніжною через додавання манки. Вона сподобається навіть тим, хто зазвичай сирні запіканки не їсть. Рецептом поділилися на сайті Eatsy.

Сирна запіканка з яблуками

Інгредієнти:

три яйця;

цукор — 4 ст. л.;

сир — 750 г;

крупа манна — 4-5 ч. л.;

терта цедра 1 лимона;

ванільний цукор — 1/2 ч. л.;

два яблука;

вершкове масло — 10 г;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

Спочатку розділіть одне яйце на жовток і білок. Жовток відставте. Яйця та білок, що залишилися, збийте міксером із цукром до отримання пишної маси.

Сир для запіканки протріть через сито в миску, додайте манну крупу, терту лимонну цедру і ванільний цукор. Ретельно перемішайте. До сирної маси додайте збиті з цукром яйця. Знову перемішайте.

Яблука вимийте, розріжте навпіл, видаліть серцевинки та наріжте тонкими скибочками. Можна очистити від шкірки.

Половину приготованої раніше сирної маси викладіть у змащену вершковим маслом і присипану панірувальними сухарями форму для запікання. Розрівняйте лопаткою.

Зверху розподіліть нарізані часточками яблука, потім — другу половину сирної маси. Жовток, що залишився, злегка збийте і змастіть ним поверхню майбутньої запіканки з яблуками. Запікайте сирну запіканку 40 хвилин за 180 °C.

Щоб запіканка не підгорала зверху, перед тим, як ставити її в духовку, прикрийте ємність фольгою. За 5-7 хвилин до готовності обережно зніміть її, щоб запіканка підрум'янилася.

Можна додати родзинки, курагу, скибочки груш, корицю, ваніль.

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