Дві третини російських ракет потрапляють у цивільні об'єкти, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, учора ворог завдав ударів ракетами за допомогою стратегічних літаків і балістичних ракет типу "Іскандер".

Дві третини ракет, які російські війська застосовують на території України, потрапляють у цивільні об'єкти. Про це заявив позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу щодо ситуації щодо військового вторгнення Росії в Україну станом на ранок 16 березня.

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За словами Арестовича, минулої доби російські загарбники запускали ракети зі стратегічних літаків та "Іскандерів".

"Повітряні сили (України — ред.) збили щонайменше три літаки, один гелікоптер і кілька крилатих ракет. Противник у відповідь завдав ударів ракетами зі стратегічних літаків і балістичними ракетами типу "Іскандер" по об'єктах на території України, втрати уточнюються. Уражені громадянські об'єкти, що стало, на жаль, візитною карткою "другої армії світу" — армії Російської Федерації, яка на своїх пропагандистських каналах розповідає, що вона виключно ювелірно працює, а насправді дві третини ракет потрапляє у цивільні об'єкти. Мабуть, це робиться свідомо", — наголосив радник голови ОП.

[ + – ] Брифінг Арестовича

Також він запевнив, що військово-політичне керівництво нашої країни та керівництво силами оборони зберігають контроль над ситуацією на фронті.

Більше того, вчора українські війська на деяких позиціях провели невеликі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію у конкретних районах оборони. Також ЗСУ завдавали потужних ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по угрупованнях ворога, 15 березня було завдано не менше семи таких ударів.

Що стосується загальної ситуації на фронті та найбільш гарячих точок, то вони не змінилися протягом доби й оскільки Росія витратила свої ресурси, у ворога зараз немає шансів змінити їх на свою користь.

Також учора російські окупанти зазнали втрат у напрямку Ізюма та Миколаєва.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти РФ не виконують поставлених завдань. За останніми даними ЗСУ, ворог продовжує ракетно-бомбові удари у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській і Донецькій областях. Загарбник використовує аеродроми Білорусі й окупованого Криму.