Іран модернізував нові ударні дрони Shahed-191: вони стали ще небезпечнішими

Нова пускова установка на базі вантажівки дозволить іранцям ширше застосовувати Shahed-191, озброєні ракетами Sadid-1.

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Іранські інженери створили нову мобільну систему запуску для ударного дрона Shahed-191. Кадрами та подробицями проєкту поділилося видання EurAsian Times.

Судячи зі знімків, опублікованих у соціальних мережах, іранці почали використовувати для запуску Shahed-191 платформу, встановлену на автомобілі Toyota Tundra. Завдяки такій системі безпілотник можна відправляти на виконання бойових завдань практично звідки завгодно. Як передбачає ЗМІ, нововведення дозволить військовим застосовувати Shahed-191 у "рутинних операціях" і підтримці спецназу. Невідомо, чи дрон якось ще змінено.

Shahed-191 також відомий як Saegheh-2, його прообразом вважається американський безпілотник RQ-170 Sentinel від Lockheed Martin, захоплений Іраном у 2011 році. Апарати мають схожу конструкцію крила, ними рухає турбогвинтовий двигун, хоча "Шахед" має менші розміри й дещо іншу форму. Іранська модель неодноразово модифікувалася, отримуючи нові системи авіоніки й датчики, пізнішим версіям безпілотника також додали передній повітрозабірник.

Іранський дрон Shahed-191 із новою пусковою установкою на базі Toyota Tundra Фото: EurAsian Times

Характеристики Shahed-191

Дальність польоту: 1500 км;

Тривалість польоту: 4,5 години;

Максимальна висота: 7,5 км

Максимальна швидкість: 350 км/год

Корисне навантаження: до 100 кг

Озброєння: дві ракети Sadid-1

Eurasian Times припускає, що Іран може передати Shahed-191 Росії, оскільки саме цей безпілотник російська делегація вивчала на іранській авіабазі "Кашан". Росії потрібні дешеві ударні дрони для атаки цілей в Україні.

Раніше писали, що відомо про інші іранські дрони: Shahed-129 і Fotros. Ці апарати призначені для ведення розвідки та завдання ударів на великій відстані.

Нещодавно Іран уперше показав у дії ударний дрон Shahed-149. Як передбачається, він може нести до 13 ракет і бомб, щоб атакувати цілі на відстані до 7000 км.