"Такого раньше не было": ВС РФ запускают дроны Shahed с загадочными передатчиками

Раньше БПЛА Shahed летали молча, а теперь излучают сигналы на частотах спутниковой сети "Иридиум".

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Иранские дроны-камикадзе Shahed начали излучать загадочные сигналы во время полета над Украиной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш.

Уже третья группа Shahe, которую россияне запускают из Брянской области, сопровождается сигналами на частотах в диапазоне 1624-1625 МГц. По мнению Сергея Флэша их могут излучать либо один из дронов-камикадзе, либо неизвестный БПЛА, сопровождающий их во время полета.

"Такого раньше не было. "Шахиды" всегда летали молча", — отметил Сергей Флэш.

[ + – ] Частоты сигналов, которые сопровождают дроны Shahed Фото: Facebook

Он добавил, что диапазон частот соответствует сигналам "Иридиум" (Iridium) — коммерческой сети мобильной спутниковой связи. Штаб-квартира оператора расположена в США, однако он оказывает услуги в России. В июле 2022 года пресслужба Минцифры РФ сообщила, что "Иридиум" выдали разрешение на использование частот на территории России еще на 10 лет. Как предположил эксперт, на борту дрона может находиться модем для спутниковой связи.

"Скорость передачи данных там низкая, ничего большого не передашь. Но русские явно, что-то замышляют. Я прошу все службы радиоразведки обратить на это внимание", — написал Сергей Флэш. Он не стал раскрывать возможные варианты применения технологии, чтобы не давать подсказки россиянам.

Последняя массированная атака ВС РФ с помощью дронов Shahed cостоялась в ночь на 6 марта. Силы ПВО Украины отчитались, что сбили 13 из 15 вражеских БПЛА, в частности над Харьковской и Днепропетровской областями.

Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал цель запусков Shahed по Украине. По его мнению, в последнее время россияне используют их не столько для нанесения вреда, сколько для разведки и выявления комплексов ПВО.