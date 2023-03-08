"Такого раніше не було": ЗС РФ запускають дрони Shahed із загадковими передавачами

Раніше БПЛА Shahed літали мовчки, а тепер випромінюють сигнали на частотах супутникової мережі "Ірідіум".

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Іранські дрони-камікадзе Shahed почали випромінювати загадкові сигнали під час польоту над Україною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український військовослужбовець та фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш.

Уже третя група Shahed, яку росіяни запускають із Брянської області, супроводжується сигналами на частотах у діапазоні 1624-1625 МГц. На думку Сергія Флеша, їх можуть випромінювати або один із дронів-камікадзе, або невідомий БПЛА, який супроводжує їх під час польоту.

"Такого раніше не було. "Шахіди" завжди літали мовчки", — зазначив Сергій Флеш.

[ + – ] Частоти сигналів, які супроводжують дрони Shahed Фото: Facebook

Він додав, що діапазон частот відповідає сигналам "Ірідіум" (Iridium) — комерційної мережі мобільного супутникового зв'язку. Штаб-квартира оператора розташована у США, проте він надає послуги у Росії. У липні 2022 року пресслужба Мінцифри РФ повідомила, що "Ірідіум" видали дозвіл на використання частот на території Росії ще на 10 років. Як припустив експерт, на борту дрона може бути модем для супутникового зв'язку.

"Швидкість передавання даних там низька, нічого великого не передаси. Але росіяни очевидно щось задумують. Я прошу всі служби радіорозвідки звернути на це увагу", — написав Сергій Флеш. Він не став розкривати можливі варіанти застосування технології, щоб не підказувати росіянам.

Остання масована атака ЗС РФ за допомогою дронів Shahed відбулася в ніч на 6 березня. Сили ППО України відзвітували, що збили 13 із 15 ворожих БПЛА, зокрема над Харківською і Дніпропетровською областями.

Раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав мету запусків Shahed Україною. На його думку, останнім часом росіяни використовують їх не так для заподіяння шкоди, як для розвідки та виявлення комплексів ППО.