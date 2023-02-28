Не для атаки: військовий розкрив таємне завдання іранських дронів Shahed

Якщо раніше БПЛА били по інфраструктурі, то тепер допомагають ЗС РФ полювати на ППО.

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Росія після тривалої перерви почала знову запускати на територію України іранські дрони Shahed. Майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман назвав причини запусків у коментарі сайту "Обозреватель".

Восени минулого року атаки БПЛА Shahed дозволили росіянам значно пошкодити українську інфраструктуру, насамперед енергетичну, але згодом ЗСУ навчилися з ними боротися. На думку Олексія Гетьмана, тепер ЗС РФ використовує іранські дрони не стільки для заподіяння шкоди, скільки для проведення розвідки.

Найімовірніше, так вони прагнуть виявити системи протиповітряної оборони, щоб вивести їх із ладу. Водночас, зазначив військовий, засоби ППО регулярно змінюють своє місце розташування, щоб їх було складніше виявити й знищити.

Олексій Гетьман нагадав, що раніше неодноразово звучали слова про те, що Росія нібито витратила всі запаси безпілотників Shahed, а нова партія з Ірану ще не прибула. Масована атака 27 лютого показує, що інформація "не дуже коректна", проте Україна вже збудувала ефективну систему оборони для боротьби з такими загрозами.

Зокрема, більшість безпілотників типу Shahed збивають не ракетні установки, а стрілецька зброя. Спочатку ЗСУ за допомогою радіолокаційних станцій виявляють дрони та визначають напрямок їхнього польоту, а потім групи швидкого реагування піднімаються за тривогою, виглядають літальні апарати в небі та уражають із так званих "зенітно-кулеметних" комплексів.

"Насправді такого поняття немає, але воно використовується для того, щоб люди розуміли — ми стріляємо не ракетами, а з кулеметів. У нас багато такої зброї", — сказав Гетьман.

27 лютого сили ППО збили над Україною 11 із 14 БПЛА типу Shahed, які запустила ЗС РФ. Повітряні сили України зазначили, що дрони прилетіли з північного спрямування.

Спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що Росія змінила тактику застосування Shahed. Якщо раніше іранські БПЛА запускали разом із ракетами, то тепер одночасно з радіолокаційним літаком А-50, який вистежує українські системи ППО, які збивають дрони.