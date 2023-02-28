Не для атаки: военный раскрыл тайную задачу иранских дронов Shahed

Если раньше БПЛА били по инфраструктуре, то теперь помогают ВС РФ охотиться на ПВО.

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Россия после длительного перерыва начала вновь запускать на территорию Украины иранские дроны Shahed. Майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман назвал причины запусков в коментарии сайту "Обозреватель".

Осенью прошлого года атаки БПЛА Shahed позволили россиянам значительно повредить украинскую инфраструктуру, в первую очередь — энергетическую, но со временем ВСУ научились с ними бороться. По мнению Алексея Гетьмана, теперь ВС РФ использует иранские дроны не столько для нанесения ущерба, сколько для проведения разведки.

Вероятнее всего, таким образом они стремятся обнаружить системы противовоздушной обороны, чтобы затем вывести их из строя. В то же время, отметил военный, средства ПВО регулярно меняют свое местоположение, чтобы их было сложнее обнаружить и уничтожить.

Алексей Гетьман напомнил, что ранее неоднократно звучали слова о том, что Россия якобы истратила все свои запасы беспилотников Shahed, а новая партия из Ирана еще не прибыла. Массированная атака 27 февраля показывает, что информация "не очень корректная", однако Украина уже выстроила эффективную систему обороны для борьбы с такими угрозами.

В частности, большинство беспилотников типа Shahed сбивают не ракетные установки, а стрелковое оружие. Сначала ВСУ с помощью радиолокационных станций обнаруживают дроны и определяют направление их полета, а затем группы быстрого реагирования поднимаются по тревоге, высматривают летательные аппараты в небе и поражают из так называемых "зенитно-пулеметных" комплексов.

"На самом деле такого понятия нет, но оно используется для того, чтобы люди понимали — мы стреляем не ракетами, а из пулеметов. У нас много такого оружия", — поделился Гетьман.

27 февраля силы ПВО сбили над Украиной 11 из 14 БПЛА типа Shahed, которые запустила ВС РФ. Воздушные силы Украины отметили, что дроны прилетели с северного направления.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат рассказал, что Россия изменила тактику применения Shahed. Если раньше иранские БПЛА запускали вместе с ракетами, то теперь одновременно с радиолокационным самолетом А-50, выслеживающим украинские системы ПВО, которые сбивают дроны.