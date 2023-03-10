РФ відправила до Ірану захоплену у ЗСУ західну зброю для вивчення та створення копій, — CNN

За інформацією журналістів, Тегеран зокрема отримав ПЗРК Javelin. Москва вважає, що такий підхід стимулюватиме іранську владу продовжувати підтримувати війну Росії проти України.

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Росія захопила частину наданої для України зброї та техніки від США та НАТО та відправила їх до Ірану. У Пентагоні вважають, що Тегеран спробує вивчити та перепроектувати системи. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на чотири джерела, знайомих із цим питанням у матеріалі за 10 березня.

За інформацією журналістів, за останній рік офіційні особи США, НАТО та інших країн Заходу спостерігали кілька випадків, коли російські війська захопили переносне озброєння, включаючи протитанкові та зенітні комплекси Javelin, які ЗСУ були змушені залишити на полі бою.

Співрозмовники розповіли CNN, що у багатьох випадках Росія відправляла озброєння до Ірану. Тегеран зі свого боку вивчав його, щоб іранські військові змогли створити копії. На думку Москви, такий підхід стимулюватиме іранську владу продовжувати підтримувати війну Росії проти України.

Офіційні особи США зазначають, що такі ситуації не є широко поширеними чи систематичними. Українські військові від початку вторгнення взяли за звичку повідомляти Пентагону про будь-які втрати американського обладнання. Проте американська влада визнає, що проблему важко відстежити.

Крім того, неясно, чи вдалося Ірану успішно провести копіювання будь-якої американської зброї, захопленої в Україні. Проте журналісти зазначають, що Тегеран вже розробляв системи, що базуються на американському озброєнні, захопленому в минулому.

"Ключова зброя на озброєнні Ірану, протитанкова керована ракета Toophan, була перероблена на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили вироблений у США безпілотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" та реконструкцію щоб створити новий безпілотник", — пишуть у CNN.

Нагадаємо, 9 березня Пентагон повідомив, що Україна стає "бойовою лабораторією" для випробування іранського озброєння. У Міноборони США розповіли, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "смертоносну допомогу".

8 березня ЗМІ писали, що через Каспійське море Іран передав Росії 300 тисяч боєприпасів. За інформацією журналістів, боєприпаси та близько 100 мільйонів набоїв перевозилися на борту двох вантажних кораблів під російським прапором.