РФ отправила в Иран захваченное у ВСУ западное оружие для изучения и создания копий, — CNN

По информации журналистов, Тегеран, в частности, получил ПЗРК Javelin. Москва считает, что такой подход будет стимулировать иранских властей продолжать поддерживать войну России против Украины.

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Россия захватила часть предоставленного для Украины оружия и техники от США и НАТО и отправила их в Иран. В Пентагоне считают, что Тегеран попытается изучить и перепроектировать системы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом в материале за 10 марта.

По информации журналистов, за последний год официальные лица США, НАТО и других стран Запада наблюдали несколько случаев, когда российские войска захватили переносное вооружение, включая противотанковые и зенитные комплексы Javelin, которые ВСУ были вынуждены оставить на поле боя.

Собеседники рассказали CNN, что во многих случаях Россия отправляла вооружение в Иран. Тегеран, в свою очередь, изучал его, чтобы иранские военные смогли создать копии. По мнению Москвы, такой подход будет стимулировать иранских властей продолжать поддерживать войну России против Украины.

Официальные лица США отмечают, что такие ситуации не являться широко распространенными или систематическими. Украинские военные с самого начала вторжения взяли за привычку сообщать Пентагону о любых потерях американского оборудования. Тем не менее американские власти признают, что проблему трудно отследить.

Кроме того, неясно, удалось ли Ирану успешно провести копирование какого-либо американского оружия, захваченного в Украине. Однако журналисты отмечают, что Тегеран уже разрабатывал системы, основаны на американском вооружении, захваченном в прошлом.

"Ключевое оружие на вооружении Ирана, противотанковая управляемая ракета Toophan, была переработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили произведенный в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" и реконструировали его, чтобы создать новый беспилотник", — пишут в CNN.

Напомним, 9 марта Пентагон сообщил, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытания иранского вооружения. В Минобороны США рассказали, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "смертоносную помощь".

8 марта СМИ писали, что через Каспийского море Иран передал России 300 тысяч боеприпасов. По информации журналистов, боеприпасы и около 100 миллионов патронов перевозились на борту двух грузовых кораблей под российским флагом.