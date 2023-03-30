"Они сближаются": американский генерал назвал три наиболее "проблемные" страны

По словам генерала США Марка Милли, некоторые государства будут оставаться источником проблем в течение долгих лет. В последнее время эти страны начали более тесно сотрудничать.

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Российская Федерация, Китай и Иран будут создавать проблемы на протяжении длительного времени. Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время слушаний в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам 29 марта, пишет "Голос Америки".

Американский генерал заявил, что сближение упомянутых трех стран вызывает у него обеспокоенность.

"Я не называл бы это настоящим альянсом в буквальном смысле этого слова, но мы видим, как они сближаются, и Иран является третьим. Таким образом, я думаю, что эти три страны вместе будут создавать проблемы в течение многих лет", — сказал Милли.

Особое внимание генерал акцентировал на России и Китае, указав на их военный потенциал. По его словам, эти государства могут угрожать американским интересам.

Как отмечает Милли, основным геостратегическим вызовом для США в долгосрочной перспективе является Китай. Особое беспокойство у генерала вызывает китайская ядерная программа.

"Мы, вероятно, не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, запретить или уничтожить китайскую программу ядерного развития, которую они запланировали на следующие 10-20 лет", — констатировал глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Что касается России, Милли заявил о поддержке Украины в ее противостоянии российской военной агрессии. По его словам, борьба украинцев отвечает интересам США по части защиты системы, предотвращающей большие войны в течение последних 80 лет.

Генерал также упомянул об опасности, исходящей от Ирана. Согласно утверждению Милли, Тегеран может получить достаточное количество материалов для ядерного оружия менее чем за две недели. На создание такого вооружения иранцам понадобится несколько месяцев.

Напомним, что по данным The Wall Street Journal от 27 марта, Россия предоставляет Ирану передовые технологии для цифрового наблюдения. Взамен РФ получает иранские беспилотники Shahed-136, которыми атакует территорию Украины.