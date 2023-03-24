"Нужно менее двух недель": в Пентагоне о появлении у Ирана материала для ядерного оружия

По словам генерала США Марка Милли, в Пентагоне уже составили несколько планов по удержанию Тегерана от развертывания ядерного оружия.

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Ирану необходимо несколько месяцев для того, чтобы создать ядерное оружие. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время выступления в Палате представителей 23 марта, сообщает The Wall Street Journal.

"Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и потребуется еще несколько месяцев, чтобы произвести реальное ядерное оружие", — утверждает Милли.

Американский генерал подчеркнул, что США намерены воспрепятствовать Ирану в развертывании ядерного вооружения. По его словам, в Пентагоне уже составили несколько соответствующих планов для рассмотрения властями.

По данным американских спецслужб, в Тегеране еще не приняли решение о возобновлении ядерной программы.

В публикации также упоминается о том, что в прошлом году переговоры о восстановлении ядерного договора между США и Ираном зашли в тупик.

Сообщается, что по мнению официальных лиц США, на предполагаемую разработку Ираном ядерного оружия может уйти примерно год.

Бывший инспектор по вооружениям и председатель Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт считает, что на создании первого ядерного оружия у Тегерана может уйти полгода. В свою очередь экс-глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан говорит об одном-двух годах.

Напомним, что по данным журналистов Axios от 23 марта, Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Для производства хотя бы одной ядерной бомбы показатель обогащения должен подняться до 90%.

В статье Military Times от 9 марта говорится, что Израиль, вероятно, провел ряд тайных диверсионных операций, пытаясь замедлить процесс воплощения в жизнь иранской ядерной программы. В издании отмечают, что Иран мог обогатить уран до 84%.

По данным американской разведки от 6 марта, Иран заключил с Россией соглашение, в рамках которого Москва может вернуть Тегерану обогащенный уран, полученный в рамках СВПД в 2015 году. Взамен Кремль рассчитывает на получение иранского оружия для ведения войны в Украине.