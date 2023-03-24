"Потрібно менше двох тижнів": у Пентагоні про появу в Ірану матеріалу для ядерної зброї

За словами генерала США Марка Міллі, у Пентагоні вже склали кілька планів щодо утримання Тегерана від розгортання ядерної зброї.

Related video

Ірану потрібно кілька місяців для того, щоб створити ядерну зброю. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час виступу у Палаті представників 23 березня, повідомляє The Wall Street Journal.

"Іран може зробити матеріал, що розщеплюється, для ядерної зброї менш ніж за два тижні, і знадобиться ще кілька місяців, щоб зробити реальну ядерну зброю", — стверджує Міллі.

Американський генерал наголосив, що США мають намір перешкодити Ірану у розгортанні ядерного озброєння. За його словами, у Пентагоні вже склали кілька відповідних планів для розгляду владою.

За даними американських спецслужб, у Тегерані ще не ухвалили рішення про відновлення ядерної програми.

У публікації також згадується про те, що минулого року переговори про поновлення ядерного договору між США та Іраном зайшли в глухий кут.

Повідомляється, що на думку офіційних осіб США, на розробку Іраном ядерної зброї може піти приблизно рік.

Колишній інспектор із озброєнь та голова Інституту науки та міжнародної безпеки Девід Олбрайт вважає, що на створення першої ядерної зброї у Тегерана може піти пів року. Зі свого боку ексглава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан говорить про один-два роки.

Нагадаємо, що за даними журналістів Axios від 23 березня, Іран вже накопичив 87,5 кг урану зі збагаченням 60%. Для виробництва бодай однієї ядерної бомби показник збагачення має піднятися до 90%.

У статті Military Times від 9 березня йдеться про те, що Ізраїль, ймовірно, провів низку таємних диверсійних операцій, намагаючись уповільнити процес втілення в життя іранської ядерної програми. У виданні наголошують, що Іран міг збагатити уран до 84%.

За даними американської розвідки від 6 березня, Іран уклав з Росією угоду, в межах якої Москва може повернути Тегерану збагачений уран, отриманий у межах СВПР у 2015 році. Натомість Кремль розраховує на отримання іранської зброї для ведення війни в Україні.