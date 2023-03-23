Перейдуть "червону лінію": Іран може спровокувати удар із боку Ізраїлю, — ЗМІ

За словами журналістів, Іран вже накопичив 87,5 кг урану зі збагаченням 60%. Якщо цей уран буде збагачений до 90%, його буде достатньо виробництва хоча б однієї ядерної бомби.

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Ізраїль повідомив адміністрації Байдена і кільком європейським країнам, що Іран може спровокувати удар, якщо почне збагачувати уран більш ніж на 60%. Про це пише Axios із посиланням на неназваного ізраїльського чиновника.

Видання пише, що джерело заявило, що Єрусалим не хоче встановлювати 90-відсоткове збагачення як "червону лінію", оскільки офіційні особи вважають, що Іран відчує, що може почати збагачення та накопичення урану на рівні, трохи нижче необхідного для створення ядерної зброї.

За словами журналістів, саме тому Ізраїль сказав США та європейським країнам, що будь-який прогрес Ірану у збагаченні урану вище 60% буде кроком, який може спровокувати удар по ядерній програмі.

Також неназваний чиновник зазначив, що повідомлення Єрусалиму передали до Тегерана.

"Іранці повністю засвоїли нашу позицію, і вони знають, якою є наша [червона] лінія", — сказало джерело.

Видання пише, що Іран вже накопичив 87,5 кг урану зі збагаченням 60%. Якщо цей уран буде збагачений до 90%, його буде достатньо виробництва хоча б однієї ядерної бомби.

У матеріалі йдеться, що за даними МАГАТЕ на ядерному об'єкті Фордо Іран зміг збагатити уран до 84%. Однак Ізраїль поки не розглядає це як загрозу, оскільки Тегеран не може мати великих запасів цього матеріалу.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін 9 березня їздив до Ізраїлю, щоб обговорити агресію Ірану та його ядерну програму. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з главою Пентагону визнав необхідність посилити агресивний підхід до дій Ірану у близькосхідному регіоні.

Також журналісти Axios заявили, що Ізраїль дозволив продаж Україні своїх систем протидії дронам. За словами неназваного ізраїльського чиновника, однією з причин затвердження ліцензій на експорт є те, щоб побачити, як системи захисту від безпілотників справляються з іранськими БПЛА.