Перейдут "красную линию": Иран может спровоцировать удар со стороны Израиля, — СМИ

По словам журналистов, Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Если этот уран будет обогащен до 90%, его будет достаточно для производства хотя бы одной ядерной бомбы.

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Израиль сообщил администрации Байдена и нескольким европейским странам, что Иран может спровоцировать удар, если начнет обогащать уран болеем чем на 60%. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Издание пишет, что источник заявил, что Иерусалим не хочет устанавливать 90-процентное обогащение в качестве "красной линии", поскольку официальные лица считают, что Иран почувствует, что может начать обогащение и накопление урана на уровне, чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия.

По словам журналистов, именно поэтому Израиль сказал США и европейским странам, что любой прогресс Ирана в обогащении урана выше 60% будет шагом, который может спровоцировать удар по ядерной программе.

Также неназванный чиновник отметил, что сообщения Иерусалима также передали Тегерану.

"Иранцы полностью усвоили нашу позицию, и они знают, какова наша [красная] линия", — сказал источник.

Издание пишет, что Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Если этот уран будет обогащен до 90%, его будет достаточно для производства хотя бы одной ядерной бомбы.

В материале сказано, что по данным МАГАТЭ на ядерном объекте Фордо Иран смог обогатить уран до 84%. Однако Израиль пока не рассматривает это как угрозу, поскольку у Тегерана не может быть больших запасов этого материала.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин 9 марта ездил в Израиль, чтобы обсудить агрессию Ирана и его ядерную программу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с главой Пентагона признал необходимость усилить агрессивный подход к действиям Ирана в ближневосточном регионе.

Также журналисты Axios заявили, что Израиль разрешил продажу Украине своих систем противодействия дронам. По словам неназванного израильского чиновника, одна из причин утверждения лицензий на экспорт заключается в том, чтобы увидеть, как системы защиты от беспилотников справляются с иранскими БПЛА.