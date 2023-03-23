Перейдут "красную линию": Иран может спровоцировать удар со стороны Израиля, — СМИ
По словам журналистов, Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Если этот уран будет обогащен до 90%, его будет достаточно для производства хотя бы одной ядерной бомбы.
Израиль сообщил администрации Байдена и нескольким европейским странам, что Иран может спровоцировать удар, если начнет обогащать уран болеем чем на 60%. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Издание пишет, что источник заявил, что Иерусалим не хочет устанавливать 90-процентное обогащение в качестве "красной линии", поскольку официальные лица считают, что Иран почувствует, что может начать обогащение и накопление урана на уровне, чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия.
По словам журналистов, именно поэтому Израиль сказал США и европейским странам, что любой прогресс Ирана в обогащении урана выше 60% будет шагом, который может спровоцировать удар по ядерной программе.
Также неназванный чиновник отметил, что сообщения Иерусалима также передали Тегерану.
"Иранцы полностью усвоили нашу позицию, и они знают, какова наша [красная] линия", — сказал источник.
Издание пишет, что Иран уже накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Если этот уран будет обогащен до 90%, его будет достаточно для производства хотя бы одной ядерной бомбы.
В материале сказано, что по данным МАГАТЭ на ядерном объекте Фордо Иран смог обогатить уран до 84%. Однако Израиль пока не рассматривает это как угрозу, поскольку у Тегерана не может быть больших запасов этого материала.
Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин 9 марта ездил в Израиль, чтобы обсудить агрессию Ирана и его ядерную программу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с главой Пентагона признал необходимость усилить агрессивный подход к действиям Ирана в ближневосточном регионе.
Также журналисты Axios заявили, что Израиль разрешил продажу Украине своих систем противодействия дронам. По словам неназванного израильского чиновника, одна из причин утверждения лицензий на экспорт заключается в том, чтобы увидеть, как системы защиты от беспилотников справляются с иранскими БПЛА.