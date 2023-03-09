Ллойд Остин прибыл в Израиль, чтобы обсудить агрессию Ирана и его ядерную программу (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с главой Пентагона признал необходимость усилить агрессивный подход к действиям Ирана в ближневосточном регионе.

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Министр обороны США Ллойд Остин в рамках ближневосточного турне 9 марта прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и представителями оборонного ведомства страны. Высокие должностные лица двух государств обсудили проблемы безопасности в регионе, в частности угрозы, связанные с ядерной программой Ирана. Об этом сообщает израильское издание Israel Hayom.

Прибытие главы Пентагона в Израиль немного задержалось из-за волны недавних протестов против политики Нетаньяху относительно реформы судебной системы страны. Тем не менее встреча состоялась, в ходе которой стороны обговорили механизмы предотвращения иранской агрессии в регионе и недопущения получения Ираном ядерного оружия.

"У нас общая повестка дня: предотвратить получение Ираном ядерного оружия, помешать иранской агрессии, поддерживать безопасность и процветание в регионе", — заявил Нетаньяху.

Он отметил изменение в отношении к Ирану в странах Западной Европы в последнее время и признал необходимость усилить агрессивный подход к действиям иранского правительства.

Со своей стороны Остин подтвердил сотрудничество США и Израиля в области обеспечения стабильности в регионе, а также намерения двух стран бороться с общими угрозами.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Израилем в целях укрепления региональной стабильности и противодействия общим угрозам в рамках нашего активного сотрудничества в области обороны", — заявил министр обороны США.

Напомним, по информации американского канала Fox News, Тегеран заключил сделку с Москвой относительно поставок в Иран обогащенного урана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. В публикации также были приведены данные МАГАТЭ, согласно которым Иран уже накопил достаточное количество обогащенного урана для своей предполагаемой ядерной программы.

По информации представителя Пентагона Колина Каля, Иран может изготовить ядерную бомбу примерно за 12 дней. Он признал прогресс в иранских ядерных разработках и отметил, что этому поспособствовал выход США из СВПД.