Ллойд Остін прибув в Ізраїль, щоб обговорити агресію Ірану та його ядерну програму (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі з главою Пентагону визнав необхідність посилити агресивний підхід до дій Ірану в близькосхідному регіоні.

Related video

Міністр оборони США Ллойд Остін у межах близькосхідного турне 9 березня прибув до Ізраїлю та зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та представниками оборонного відомства країни. Високі посадовці двох держав обговорили проблеми безпеки в регіоні, зокрема загрози, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Про це повідомляє ізраїльське видання Israel Hayom.

Прибуття глави Пентагону до Ізраїлю трохи затрималося через хвилю недавніх протестів проти політики Нетаньягу щодо реформи судової системи країни. Проте зустріч відбулася, під час якої сторони обговорили механізми запобігання іранській агресії в регіоні та недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

"У нас загальний порядок денний: запобігти отриманню Іраном ядерної зброї, перешкодити іранській агресії, підтримувати безпеку та процвітання в регіоні", — заявив Нетаньягу.

Він наголосив на зміні в ставленні до Ірану в країнах Західної Європи останнім часом і визнав необхідність посилити агресивний підхід до дій іранського уряду.

Зі свого боку Остін підтвердив співпрацю США й Ізраїлю щодо забезпечення стабільності в регіоні, а також наміри двох країн боротися зі спільними загрозами.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Ізраїлем із метою зміцнення регіональної стабільності й протидії спільним загрозам у межах нашої активної співпраці в галузі оборони", — заявив міністр оборони США.

Нагадаємо, за інформацією американського каналу Fox News, Тегеран уклав угоду з Москвою щодо постачання в Іран збагаченого урану в межах Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) від 2015 року. У публікації також було наведено дані МАГАТЕ, згідно з якими Іран уже накопичив достатню кількість збагаченого урану для своєї передбачуваної ядерної програми.

За інформацією представника Пентагону Коліна Каля, Іран може виготовити ядерну бомбу приблизно за 12 днів. Він визнав прогрес в іранських ядерних розробках і зазначив, що цьому сприяв вихід США зі СВПД.