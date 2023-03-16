Израиль разрешил продажу Украине своих систем противодействия дронам, – СМИ

По словам неназванного израильского чиновника, одна из причин утверждения лицензий на экспорт заключается в том, чтобы увидеть, как системы защиты от беспилотников справляются с иранскими БПЛА.

Related video

Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине своих систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех израильских и украинских чиновников.

В публикации говорится, что ранее израильские власти избегали оказания Украине прямой военной помощи в противостоянии российской агрессии, опасаясь за безопасность своей страны.

В феврале 2023 года правительство Израиля провело пересмотр своей политики в отношении российско-украинской войны по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако никаких новых решений принято не было.

Израильские и украинские официальные лица сообщили журналистам, что лицензии на продажу Украине систем защиты от дронов были одобрены министром обороны Йоавом Галланом и главой МИД Израиля Эли Коэном в середине февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский узнал об этом во время визита Коэна в Киев 15 февраля. Лицензии были одобрены для двух израильских компаний — Elbit и Rafael.

Один из украинских чиновников отметил, что договор еще не подписан, однако делегация Минобороны Украины уже посетила Израиль для получения информации о системах защиты от беспилотников.

Предложенные Украине средства радиоэлектронной борьбы для подавления и уничтожения дронов имеют радиус действия около 40 км и могут служить для защиты электростанций и прочих объектов критической инфраструктуры.

В израильском правительстве подчеркнули, что данный шаг не является изменением политического вектора, так как упомянутые системы исполняют оборонительную функцию и не могут быть использованы в атаках.

Один из израильских чиновников также отметил, что одна из причин утверждения лицензий на экспорт заключается в том, чтобы увидеть, как системы защиты от беспилотников справляются с иранскими БПЛА.

Ранее, 14 марта, стало известно о том, что литовские волонтеры закупили для ВСУ 16 тактических радаров израильского производства. Украинские военные пройдут четырехдневную подготовку по использованию данных технологий на территории Литвы.

Еще мы писали о том, что израильский министр иностранных дел Эли Коэн во время визита в Киев 15 февраля заявил, что Иерусалим может установить в Украине систему для предупреждения гражданских лиц о приближающихся российских ракетах и БПЛА в течение четырех месяцев.