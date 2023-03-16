Ізраїль дозволив продаж Україні своїх систем протидії дронам, – ЗМІ

За словами неназваного ізраїльського чиновника, однією з причин затвердження ліцензій на експорт полягає в тому, щоб побачити, як системи захисту від безпілотників справляються з іранськими БПЛА.

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Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж Україні своїх систем протидії безпілотним літальним апаратам. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на трьох ізраїльських та українських чиновників.

У публікації йдеться, що раніше ізраїльська влада уникала надання Україні прямої військової допомоги у протистоянні російській агресії, побоюючись за безпеку своєї країни.

У лютому 2023 року уряд Ізраїлю провів перегляд своєї політики щодо російсько-української війни за вказівкою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, проте жодних нових рішень ухвалено не було.

Ізраїльські та українські офіційні особи повідомили журналістам, що ліцензії на продаж Україні систем захисту від дронів були схвалені міністром оборони Йоавом Галланом та головою МЗС Ізраїлю Елі Коеном у середині лютого.

Президент України Володимир Зеленський дізнався про це під час візиту Коена до Києва 15 лютого. Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit та Rafael.

Один із українських чиновників зазначив, що договір ще не підписано, проте делегація Міноборони України вже відвідала Ізраїль для отримання інформації про системи захисту від безпілотників.

Запропоновані Україні засоби радіоелектронної боротьби для придушення та знищення дронів мають радіус дії близько 40 км та можуть служити для захисту електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури.

В ізраїльському уряді підкреслили, що цей крок не є зміною політичного вектора, оскільки ці системи виконують оборонну функцію і не можуть бути використані в атаках.

Один із ізраїльських чиновників також зазначив, що одна із причин затвердження ліцензій на експорт полягає в тому, щоб побачити, як системи захисту від безпілотників справляються з іранськими БПЛА.

Раніше, 14 березня, стало відомо про те, що литовські волонтери закупили для ЗСУ 16 тактичних радарів ізраїльського виробництва. Українські військові пройдуть чотириденну підготовку щодо використання цих технологій на території Литви.

Ще ми писали про те, що ізраїльський міністр закордонних справ Елі Коен під час візиту до Києва 15 лютого заявив, що Єрусалим може встановити в Україні систему для попередження цивільних осіб про наближення російських ракет і БПЛА протягом чотирьох місяців.