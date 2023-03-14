Навчання українців уже розпочалося: волонтери у Литві купили для ЗСУ 16 ізраїльських радарів

Литовські ЗМІ пишуть, що радари було закуплено за допомогою приватної ініціативи. Волонтерам вдалося домовитися з Ізраїлем, який раніше відмовлявся продавати такі РЛС.

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У Литві волонтери з неурядової організації "Сині/Жовті" закупили для ЗСУ 16 систем РЛС. Про це пише литовське видання 15min.

За словами голови організації Йонаса Оманаса, до міста Каунас вже прибули українські воєнні, які навчатимуться використовувати ці радари. Він також заявив, що благодійна ініціатива під назвою "Радар!" змогла зібрати 14 млн. євро. Саме за ці гроші вдалося купити 16 РЛС, вироблених в Ізраїлі.

Щоправда, як повідомляється, про точні терміни постачання говорити складно, очікується, що всі радари будуть виготовлені протягом кількох місяців, а перші надійдуть до України найближчим часом.

Оманас також підкреслив, що якби така закупівля здійснювалася державою, то вона тривала набагато довше, не менше півроку.

"Дуже важливо наголосити, що раніше Ізраїль нікому не продавав такі технології, коли йшлося про Україну, але нам вдалося домовитися", — сказав представник неурядової організації.

Також, як пишуть журналісти, українські воєнні навчатимуться використовувати РЛС 4 дні.

"Ми розпочали курс у понеділок. Теоретичні лекції заплановані на перші два дні, і зараз вони проходять в аудиторії. У найближчі два дні ми поїдемо у поля і там спробуємо на практиці працювати з першим радаром", — сказав капітан Донатас Кулокас, командир Управління спостереження та контролю за повітряним простором ВПС Литви.

Зазначимо, що пресслужба Збройних сил Литви у Facebook також підтвердила закупівлю систем РЛС для України.

"Швидке навчання персоналу — одна з переваг даного обладнання. Після навчань українські воєнні повернуться додому, де радари попереджатимуть мешканців та рятуватимуть життя та зберігатимуть критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні розраховують на ухвалення резолюції щодо створення трибуналу над РФ вже у квітні. Співробітник ОП зазначив, що Київ веде роботу над проєктом з міжнародними партнерами, і зараз усі зусилля спрямовані на посилення покарань за досконалу агресію.

Журналісти The Washington Post заявили, що українські чиновники не впевнені в успішності контрнаступу ЗСУ. Втрати української сторони нижчі, ніж у противника, як стверджують анонімні джерела, проте на полі бою гинуть чи одержують поранення найдосвідченіші бійці.