Обучение украинцев уже началось: волонтеры в Литве купили для ВСУ 16 израильских радаров

Литовские СМИ пишут, что радары были закуплены при помощи частной инициативы. Волонтерам удалось договориться с Израилем, которые ранее отказывался продавать такие РЛС.

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В Литве волонтеры из неправительственной организации "Синие/Желтые" закупили для ВСУ 16 систем РЛС. Об этом пишет литовское издание 15min.

По словам главы организации Йонаса Оманаса, в город Каунас уже прибыли украинские военные, которые будут учиться использовать эти радары. Он также заявил, что благотворительная инициатива под названием "Радаром!" смогла собрать 14 млн евро. Именно за эти деньги удалось купить 16 РЛС, произведенных в Израиле.

Правда, как сообщается, о точных сроках поставок говорить сложно, ожидается, что все радары будут изготовлены в течение нескольких месяцев, а первые поступят в Украину в ближайшее время.

Оманас также подчеркнул, что если бы такая закупка осуществлялась государством, то она продлилась бы гораздо дольше, не менее полугода.

"Очень важно подчеркнуть, что ранее Израиль никому не продавал такие технологии, когда речь шла об Украине, но нам удалось договориться ", — сказал представитель неправительственной организации.

Также, как пишут журналисты, украинские военные будут обучаться использовать РЛС 4 дня.

"Мы начали курс в понедельник. Теоретические лекции запланированы на первые два дня, и сейчас они проходят в аудитории. В ближайшие два дня мы поедем в поля и там попробуем на практике работать с первым радаром", — сказал капитан Донатас Кулокас, командир Управления наблюдения и контроля за воздушным пространством ВВС Литвы.

Отметим, что пресс-служба Вооруженных сил Литвы в Facebook также подтвердила закупку систем РЛС для Украины.

"Быстрое обучение персонала — одно из преимуществ данного оборудования. После учений украинские военные вернутся домой, где радары будут предупреждать жителей и спасать жизни и сохранять критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине рассчитывают на принятие резолюции по созданию трибунала над РФ уже в апреле. Сотрудник ОП отметил, что Киев ведет работу над проектом с международными партнерами, и сейчас все усилия направлены на то, чтобы ужесточить наказания за совершенную агрессию.

Журналисты The Washington Post заявили, что украинские чиновники не уверены в успешности контрнаступления ВСУ. Потери украинской стороны ниже, чем у противника, как утверждают анонимные источники, однако на поле боя погибают или получают ранения самые опытные бойцы.