Ядерна програма Ірану: візит Остіна до Ізраїлю виявив розбіжності між союзниками, — ЗМІ

Ізраїльська сторона різко виступає проти ядерної угоди, зазначають оглядачі. Водночас фактична відсутність контролю над ядерною програмою Ірану призвела до того, що Тегеран опинився за крок від створення ядерної зброї.

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Візит міністра оборони США Ллойда Остіна до Ізраїлю 9 березня виявив розбіжності між Вашингтоном та Єрусалимом щодо шляхів запобігання загрозам, пов'язаним з ядерними амбіціями Ірану. Незважаючи на те, що угода про контроль над ядерною програмою Ірану "поставлена на паузу", глава Пентагону під час візиту заявив, що дипломатія — найкращий спосіб запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї. Підсумки поїздки Остіна до Ізраїлю прокоментували оглядачі Military Times.

У матеріалі було зазначено, що розбіжності між союзниками було відмічено після заяв Остіна та офіційних осіб Ізраїлю за підсумками зустрічі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу різко виступив проти ядерної угоди, заявивши, що вона не містить достатніх гарантій та не вирішує проблему неядерної агресії Ірану в регіоні.

Іранське питання

Позиція Нетаньягу заснована на тому, що ірано-ізраїльський конфлікт, який триває не один рік, вийшов за межі і поширився на Близькому Сході. Тому ізраїльський політик, повернувшись до влади у минулому, відкрито виступив за воєнні дії проти Ірану.

Журналісти припускають, що Ізраїль у спробі уповільнити реалізацію ядерної програми Тегерана провів низку таємних диверсійних операцій. Ситуація загострюється тим, що в інформаційному полі з'явилися дані про те, що Ірану вдалося збагатити уран до 84% чистоти. Якщо відомості достовірні, цей факт свідчить про те, що Іран, по суті, буквально за крок від створення ядерної зброї.

"Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб мрії аятола не справдилися за будь-яку ціну", — сказав у зв'язку з ядерними погрозами міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Зі свого боку американські та європейські чиновники заявили, що спроби відродити ядерну угоду були фактично припинені після жорстокого придушення Тегераном загальнонаціональних протестів та продажу ним у Росію ударних безпілотників. У результаті призупинення ядерної угоди призвело до того, що Тегеран і Москва налагодили безпрецедентну співпрацю в галузі оборони.

Військова допомога Україні

Війна Росії проти України також оголила деякі розбіжності між двома близькими союзниками. Хоча Ізраїль відправив гуманітарну допомогу в Україну, він відхилив часті прохання Києва щодо постачання систем ППО та іншої зброї. У зв'язку з цим Ллойд Остін під час візиту, можливо, закликав Ізраїль надати більше військової допомоги Україні.

"Ми закликаємо всіх наших союзників і партнерів зробити крок уперед зараз, у цей переломний момент історії. Країни доброї волі, і особливо наші колеги-демократи, повинні терміново зробити свій внесок, щоб допомогти Україні боротися за свою свободу", — заявив глава Пентагону.

Однак відповідь ізраїльської сторони виявилася дещо ухильною. На запитання журналіста, що потрібно зробити, щоб Ізраїль надав Україні військову допомогу, Галлант відповів, що Єрусалим робить усе можливе, але з розумінням ізраїльських інтересів у регіоні.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін у межах близькосхідного турне 9 березня прибув до Ізраїлю та зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, а також представниками оборонного відомства країни. Під час зустрічі було обговорено питання посилення агресивного підходу до дій Ірану у близькосхідному регіоні.