Ядерная программа Ирана: визит Остина в Израиль выявил разногласия между союзниками, — СМИ

Израильская сторона резко выступает против ядерного соглашения, отмечают обозреватели. В то же время фактическое отсутствие контроля над ядерной программой Ирана привело к тому, что Тегеран оказался в шаге от создания ядерного оружия.

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Визит министра обороны США Ллойда Остина в Израиль 9 марта выявил разногласия между Вашингтоном и Иерусалимом относительно путей предотвращения угроз, связанных с ядерными амбициями Ирана. Несмотря на то, что соглашение о контроле над ядерной программой Ирана "поставлено на паузу", глава Пентагона во время визита заявил, что дипломатия — лучший способ предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Итоги поездки Остина в Израиль прокомментировали обозреватели Military Times.

В материале было отмечено, что разногласиями между союзниками было замечено после заявлений Остина и официальных лиц Израиля по итогам встречи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко выступил против ядерного соглашения, заявив, что оно не содержит достаточных гарантий и не решает проблему неядерной агрессии Ирана в регионе.

Иранский вопрос

Позиция Нетаньяху основана на том, что ирано-израильский конфликт, который длиться не один год, вышел за рамки и распространился по всему Ближнему Востоку. Поэтому израильский политик, вернувшись к власти в прошлом, открыто выступил за военные действия против Ирана.

Журналисты предполагают, что Израиль в попытке замедлить реализацию ядерной программы Тегерана, провел ряд тайных диверсионных операций. Ситуация обостряется еще тем, что в информационном поле появились данные о том, что Ирану удалось обогатить уран до 84% чистоты. Если сведения достоверные, то этот факт свидетельствует о том, что Иран, по сути, буквально в шаге от создания ядерного оружия.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы мечты аятолла не исполнились любой ценой", — сказал в связи с ядерными угрозами министр обороны Израиля Йоав Галлант.

В свою очередь американские и европейские чиновники заявили, что попытки возродить ядерную сделку были фактически приостановлены после жестокого подавления Тегераном общенациональных протестов и продажи им в Россию ударных беспилотников. В итоге приостановка ядерного соглашения привела к тому, что Тегеран и Москва наладили беспрецедентное сотрудничество в области обороны.

Военная помощь Украине

Война России против Украины также обнажила некоторые разногласия между двумя близкими союзниками. Хотя Израиль отправил гуманитарную помощь в Украину, он отклонил частые просьбы Киева о поставке систем ПВО и другого оружия. В этой связи Ллойд Остин во время визита, видимо, призвал Израиль предоставить больше военной помощи Украине.

"Мы призываем всех наших союзников и партнеров сделать шаг вперед сейчас, в этот переломный момент истории. Страны доброй воли, и особенно наши коллеги-демократы, должны срочно внести свой вклад, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу", — заявил глава Пентагона.

Однако ответ израильской стороны оказался несколько уклончивым. На вопрос журналиста, что нужно сделать, чтобы Израиль предоставил Украине военную помощь, Галлант ответил, что Иерусалим делает все возможное, но с пониманием израильских интересов в регионе.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин в рамках ближневосточного турне 9 марта прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также представителями оборонного ведомства страны. В ходе встречи был обсужден вопрос усиления агрессивного подход к действиям Ирана в ближневосточном регионе.