"Вони зближуються": американський генерал назвав три найбільш "проблемні" країни

За словами генерала США Марка Міллі, деякі держави залишатимуться джерелом проблем упродовж довгих років. Останнім часом ці країни почали тісно співпрацювати.

Related video

Російська Федерація, Китай та Іран створюватимуть проблеми протягом тривалого часу. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час слухань у Комітеті Палати представників США зі збройних сил 29 березня, пише "Голос Америки".

Американський генерал заявив, що зближення згаданих трьох країн викликає у нього занепокоєння.

"Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному сенсі цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, і Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років", — сказав Міллі.

Особливу увагу генерал акцентував на Росії та Китаї, вказавши на їхній військовий потенціал. За його словами, ці держави можуть загрожувати американським інтересам.

Як зазначає Міллі, основним геостратегічним викликом для США у довгостроковій перспективі є Китай. Особливе занепокоєння у генерала викликає китайська ядерна програма.

"Ми, мабуть, не зможемо нічого зробити, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, заборонити або знищити китайську програму ядерного розвитку, яку вони запланували на наступні 10-20 років", — констатував голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Щодо Росії, Міллі заявив про підтримку України в її протистоянні російській військовій агресії. За його словами, боротьба українців відповідає інтересам США щодо захисту системи, що запобігає великим війнам протягом останніх 80 років.

Генерал також згадав про небезпеку, яка походить від Ірану. Згідно з твердженням Міллі, Тегеран може отримати достатню кількість матеріалів для ядерної зброї менш як за два тижні. На створення такого озброєння іранцям знадобиться кілька місяців.

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal від 27 березня, Росія надає Ірану передові технології цифрового спостереження. Натомість РФ отримує іранські безпілотники Shahed-136, якими атакує територію України.