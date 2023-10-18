Пробитый "Железный купол": как боевикам ХАМАС удается обходить мощную систему ПВО Израиля

Террористическая атака ХАМАС, отметил эксперт, продемонстрировала всему миру пример военной асимметрии — недорогие и многочисленные средства поражения преодолевают более дорогую и высокотехнологичную систему.

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Перед Израилем в области национальной обороны стояли уникальные задачи, решения которых привело к созданию высокотехнологичных средств воздушной обороны, коим является система "Железный купол". Однако 7 октября Израиль был застигнут врасплох масштабной ракетной атакой базирующейся в Газе палестинской группировки ХАМАС. И хотя точных данных нет, очевидно, что палестинцы пробили воздушную оборону Израиля. О причинах сбоев в работе одной из самых эффективных систем ПВО в мире говорится в материале Defence One.

По имеющимся данным, группировка выпустила несколько тысяч ракет по ряду целей на территории Израиля, — некоторые из них достигли цели, что привело к разрушениям и жертвам.

Специалист по космической обороне Иен Бойд отмечает, что причина прорыва "Железного купола" кроется в цифрах. Но прежде эксперт вкратце пояснил, как работают эти средства ПВО.

Принцип работы системы "Железный купол"

Система ПВО состоит из трех ключевых компонентов. Во-первых, это радары для обнаружения, идентификации и отслеживания подлетающих ракет. Дальность действия этих радаров различна. По данным компании Raytheon, радар "Железного купола" действует на расстоянии от 4 до 70 км.

После обнаружения цели по скорости и направлению объекта определяется степень угрозы. Если подтверждается, что объект представляет угрозу, операторы "Железного купола" продолжают его радиолокационное сопровождение. В случае подтверждения угрозы у системы защиты есть не более одной минуты для реагирования на атаку.

Работа системы "Железный купол" в небе над Израилем Фото: Getty Images

Вторым важным элементом системы ПВО является центр боевого управления. Этот компонент определяет, как следует действовать в случае подтвержденной угрозы. На основе постоянно обновляемой радиолокационной информации он определяет оптимальный вариант реагирования: откуда и сколько ракет-перехватчиков выпустить по подлетающей ракете.

Третьим важным компонентом является сама ракета-перехватчик. Для "Железного купола" это сверхзвуковая ракета с датчиками теплового обнаружения. Эти датчики в полете передают информацию на перехватчик, позволяя ему навестись на угрозу и приблизиться к ней. Перехватчик использует взрыватель ближнего действия, активируемый небольшим радаром, который взрывается в непосредственной близости от приближающейся ракеты, так что для ее выведения из строя не требуется прямого попадания.

Численность батарей

В Израиле насчитывается не менее 10 батарей "Железного купола", каждая из которых содержит от 60 до 80 ракет-перехватчиков. В ходе предыдущих атак с использованием меньшего количества ракет и снарядов "Железный купол" был на 90% эффективен против целого ряда угроз.

Однако в это раз ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет, а у Израиля на вооружении было менее тысячи перехватчиков, готовых противостоять им.

"Даже если бы "Железный купол" был на 100% эффективен против поступающих угроз, очень большое количество ракет ХАМАС означало, что некоторые из них все равно пройдут", — подчеркнул Бойд.

Выводы

Атаки ХАМАС наглядно демонстрируют, что даже самые лучшие системы ПВО могут быть перегружены, если их количество угроз превышает число тех, которым они должны противостоять. Таким образом атака палестинцев всему миру наглядно продемонстрировала пример военной асимметрии, когда недорогие и многочисленные средства поражения преодолевают более дорогую и высокотехнологичную систему.

Важно

"Перегрузка системы": в ВС ВСУ оценили эффективность "Железного купола" Израиля (видео)

Эксперт пришел к выводу, что атака ХАМАС наглядно демонстрирует необходимость создания систем ПВО, которые были бы гораздо эффективнее по двум важным параметрам. Первое — они должны иметь более глубокий арсенал оборонительных средств, способных отражать очень большое количество ракетных угроз. Второе — необходимо существенно снизить стоимость одного оборонительного средства.

"В связи с этим, вероятно, ускорится разработка и развертывание систем ПВО направленной энергии на основе высокоэнергетических лазеров и мощных микроволн", — подытожил эксперт.

Напомним, Армия обороны Израиля готовится провести сухопутную операцию в Секторе Газа, но пока идет подготовка израильские военные планируют ввести в действие систему ПВО и ПРО "Световой щит". Фокус выяснял, могут ли российские силы иметь аналогичные разработки и способны ли ВС РФ применить нечто похожее против украинских ракет и беспилотников.