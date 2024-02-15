Работники СБУ, которые следили за Bihus.Info, оказались в зоне боевых действий, — СМИ

В ведомстве на запрос журналистов сообщили, что Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко и Тарас Садовник находятся в Донецкой и Луганской областях. Они фигурировали в скандале вокруг слежки за редакцией Bihus.Info.

Related video

В Службе безопасности Украины заверили, что их сотрудники, которые следили за журналистами, сейчас находятся в зоне боевых действий. Об этом 15 февраля сообщили в Bihus.Info.

Журналисты направляли в СБУ несколько вопросов и получили на них ответ.

Медийщики интересовались следующим:

О ком именно шла речь в комментарии СБУ относительно кадровых решений в Департаменте защиты национальной государственности?

Продолжают ли выполнять свои служебные обязанности представители ДЗНД СБУ Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко и Тарас Садовник? Будут ли они отстранены?

Кто сейчас исполняет обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности?

"В ответе СБУ сообщила, что исполняющим обязанности руководителя ДЗНД временно назначен Андрей Ищук. А фигуранты нашего расследования якобы уже в Донецкой и Луганской областях", — передали в Bihus.Info.

Работники СБУ следили за журналистами Bihus.Info: детали

16 января в сети появилось видео, на котором украинские журналисты употребляют запрещенные вещества и договариваются об их приобретении. Впоследствии в Bihus.Info вышло расследование о том, что за ними следили сотрудники Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ. В редакции информировали, что группу возглавлял Игорь Кравченко, среди его подчиненных узнали Евгения Коноваленко и Тараса Садовника.

После скандала из-за прослушивания журналистов в Верховную Раду вызвали главу СБУ Василия Малюка. Руководитель ДЗНД в то же время был уволен. Малюк заявлял, что за незаконные действия должно быть наказание.

Напомним, певица Таисия Повалий получила заочно подозрение от СБУ. В ведомстве заявили, что она публично хвалила президента РФ Владимира Путина и призывала к захвату Украины.