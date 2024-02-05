СБУ следила за редакцией Bihus.Info: СМИ рассказали о деталях спецоперации (видео)

Представители СБУ заранее прибыли в комплекс, где отдыхали журналисты Bihus.Info и установили скрытые камеры. Уволенный начальник Департамент защиты национальной государственности Роман Семенченко не опроверг свое участие в операции.

Related video

Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины следил за редакцией Bihus.Info. Об этом говорится в сюжете журналистов.

Журналистам удалось идентифицировать лиц, следивших за ними 27 декабря 2023 года с помощью видео с камер безопасности комплекса, где те отдыхали. В результате ответственными за операцию был Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ. Также могли привлечь и Департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.

Уволенный начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в разговоре с редакцией не опроверг свое и участие Департамента в операции, которая длилась шесть дней.

СБУ следила за журналистами Bihus.Info

В течение 15-22 декабря 2023 года представители СБУ прибывали в комплекс отдыха якобы для заказа корпоратива для сотрудников. Они детально осмотрели номера, в которые заселилась редакция Bihus.Info 27 декабря.

Группу возглавил Игорь Кравченко, сотрудник СБУ. Он и его команда фиксировали расположение камер на территории и осматривали различные въезды. 26 декабря в комплекс прибыли 30 человек под легендой собственного корпоратива. Часть из них имела большие чемоданы, в которых могла находиться необходимая для установки техника. Однако уже вечером группа с чемоданами выехала из комплекса на автомобиле Volkswagen Caddy, которые использует оперативно-техническое обеспечение СБУ.

Остальные люди остались до утра 27 декабря. Среди них журналисты узнали Евгения Коноваленко, который часто заходит внутрь ДЗНД. В 2020 году он подал декларацию как сотрудник СБУ. Также женщина по имени Юля постоянно появлялась под ДЗНД в январе-феврале 2024 года. Кроме этого, журналисты узнали Тараса Садовника, который недавно перевелся из СБУ Хмельницкой области в Киев, в частности в ДЗНД.

Кроме этого, 27 декабря в комплекс заселились несколько человек, связанные с Игорем Кравченко. Они могли вести наружное наблюдение за журналистами. После выезда редакции из комплекса 28 декабря, в большинство номеров, где находились СМИ, заехала другая группа мужчин. Они, вероятно, приезжали забирать скрытую технику. Также среди них был тот, кто ранее посещал "корпоратив" с Игорем Кравченко.

1 января 2024 года в комплекс приехала третья группа, которая заселилась в комнаты над сауной. Эти номера сотрудники СБУ пытались забронировать на 28 декабря, однако не смогли из-за брони посторонних людей. Редакция Bihus.Info считает, что скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и по меньшей мере восьми комнатах. Журналисты выяснили, что камеры были установлены в вешалках для одежды, стенах, а в сауне — в антресоли.

Кроме этого, редакция упомянула о девайсах в потолке в номерах, похожих на пожарную сигнализацию, которых позже при осмотре помещения уже не было обнаружено.

Реакция СБУ на обвинения журналистов

В письменном комментарии СБУ проигнорировала вопрос о том, получили ли сотрудники решение суда об установлении скрытой техники в спальных комнатах, и о том, как материалы телефонного прослушивания и видео со скрытых камер оказались в сети.

Также в СБУ отметили, что проведенный ими осмотр комплекса 17 января 2024 года не выявил признаков установки скрытой техники. Журналисты отметили, что в тот день СБУ приезжала в комплекс, чтобы изъять сервер, на котором содержались доказательства относительно того, кто установил скрытые камеры.

Кроме этого, СБУ четко не ответила на вопрос, существует ли действующее уголовное производство в отношении кого-либо из бывших или нынешних членов редакции. Спецназовцы лишь упомянули о КП Нацпола по статье 307 УКУ, в котором "фигурировала одна из операторов Bihus.Info". Однако они не указали свою роль в производстве, дату его открытия и закрытия и номер. Зато оператору Bihus.Info не сообщали о подозрении и не вызывали на допросы ни в одном производстве по статье 307. Также ей не сообщали об осуществлении в отношении нее НСРД.

Напомним, 16 января в сети появился ролик, в котором показали, как члены редакции Bihus.Info употребляли наркотики. Также была опубликована аудиозапись, в которой слышно, как люди договаривались о приобретении запрещенных вещей.

3 февраля нардеп Николай Тищенко сообщил, что за журналистами Bihus.Info следили сотрудники СБУ. Кроме этого, он поддержал спецслужбу и их работу.