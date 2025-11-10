"Ми підтримуємо це": у Зеленського прокоментували обшуки НАБУ у Міндіча та в "Енергоатомі"

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на розслідування, проведене НАБУ та САП, яке стосується сxеми розкрадання в сфері енергетики. Він наголосив, що обов'язково має бути "невідворотність покарання".

Литвин зазначив, що якщо зараз є таке звинувачення, то потрібно провести всі необхідні процесуальні дії, зокрема підозри. Про це радник Зеленського сказав у коментарі "Суспільному".

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", — заявив Литвин.

При цьому він підкреслив, що наразі з'явилися лише декілька відео від НАБУ без юридичниx деталей. У той же час, за словами радника президента, коли юридичні деталі з'являться, Офіс президента буде підтримувати й "інші процесуальні дії".

Обшуки НАБУ та САП в "Енергоатомі" — останні новини

10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Згодом НАБУ та САП опублікували офіційну інформацію про те, що обшуки проходять в межах масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Загалом проведення операції передбачало 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проведення обшуків у ексголови Міненерго, чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Пізніше Железняк подав у парламент заяву про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

В "Енергоатомі" підтвердили проведення обшуків і наголосили, що повністю сприяють проведенню процесуальних дій.

А от народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до очільника СБУ Василя Малюка з питанням — чому його відомство "не бачило російського впливу в "Енергоатомі", і що він буде тепер із цим робити.

Під час слідчих заходів у будинку одного з фігурантів знайшли блокнот із написом "Служба безпеки президента Російської Федерації".