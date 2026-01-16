Около 70 тысяч нелегально: сколько мужчин выехали из Украины за время войны, — NGL

За почти четыре года полномасштабной войны из Украины выехали сотни тысяч мужчин призывного возраста. Волну эмиграции, хотя и меньших масштабов, спровоцировало также разрешение на выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет.

Статистику выезда мужчин за границу после полномасштабного вторжения РФ составили журналисты NGL.media. По их подсчетам, за 4 года покинули Украину через пункты пропуска и не вернулись около 470 тысяч военнообязанных мужчин, а еще 70 тысяч выехали нелегально.

После разрешения на выезд молодым украинцам 18-22 лет в течение сентября-ноября 2025-го выехали из Украины около 78 тысяч мужчин этой возрастной категории.

Выезд мужчин за границу: статистика по странам: статистика по странам

Журналисты отметили, что Государственная пограничная служба Украины не ведет статистику по мужчинам, поэтому для подсчетов издание обратилось к пограничным службам соседних Польши, Румынии, Словакии, Молдовы и Венгрии за ежемесячными данными о пересечении границы украинскими мужчинами 18-60 лет с 24 февраля 2022 по ноябрь 2025-го, а также данными о зафиксированных случаях незаконного въезда.

Відео дня

При этом журналисты отметили, что эти данные не равны реальному количеству мужчин, поскольку каждый въезд и выезд фиксируется отдельно и в статистике несколько раз может встречаться один и тот же человек.

В Венгрии предоставлять статистику отказались.

В Польшу, по словам журналистов, за время полномасштабной войны выехали и не вернулись почти 188 тысяч украинских мужчин 18-60 лет, включая 60 тысяч юношей до 22 лет.

В Молдову и Румынию в целом мужчины выезжали значительно меньше, а разница между въездами и выездами составляет соответственно 10,6% и 13,7%.

"Отрицательное сальдо украинской миграции через эти две страны составляет более 342 тыс. мужчин", — отметили журналисты.

В Словакии фиксируется нетипичная ситуация: в нее въезжают меньше мужчин, чем возвращается оттуда в Украину.

Относительно молодых людей 18-22 лет: всего за три месяца разрешения на выезд Украину безвозвратно покинули около 78 тысяч юношей.

Авторы материала подытожили, что, за исключением выезда в Венгрию, всего за время полномасштабного вторжения из Украины выехали около 470 тысяч мужчин, а нелегально перешли границу, по осторожным оценкам, около 70 тысяч человек.

То есть в целом Украину могли покинуть 540 тысяч военнообязанных мужчин.

Выезд мужчин за границу: что известно

Кабинет министров Украины разрешил мужчинам выезд за границу до 22 лет 27 августа. На следующий день на пунктах пропуска появились первые желающие выехать по новым правилам.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун 2 октября заявил, что с начала полномасштабного вторжения среди выехавших из Украины из-за войны мужчины составляют почти 40%.

Напомним, 14 января в Офисе генпрокурора Украины рассказали о разоблачении в восьми регионах поставщиков "услуг" для уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных за границу.