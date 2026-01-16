Близько 70 тисяч нелегально: скільки чоловіків виїхали з України за час війни, — NGL

За майже чотири роки повномасштабної війни з України виїхали сотні тисяч чоловіків призовного віку. Хвилю еміграції, хоча й менших масштабів, спровокував також дозвіл на виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років.

Статистику виїзду чоловіків за кордон після повномасштабного вторгнення РФ склали журналісти NGL.media. За їхніми підрахунками, за 4 роки залишили Україну через пункти пропуску та не повернулися близько 470 тисяч військовозобов'язаних чоловіків, а ще 70 тисяч виїхали нелегально.

Після дозволу на виїзд молодим українцям 18-22 років упродовж вересня-листопада 2025-го виїхали з України близько 78 тисяч чоловіків цієї вікової категорії.

Виїзд чоловіків за кордон: статистика по країнах

Журналісти зазначили, що Державна прикордонна служба України не веде статистику щодо чоловіків, тому для підрахунків видання звернулося до прикордонних служб сусідніх Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини за щомісячними даними про перетини кордону українськими чоловіками 18-60 років з 24 лютого 2022 по листопад 2025-го, а також даними про зафіксовані випадки незаконного в'їзду.

При цьому журналісти зауважили, що ці дані не дорівнюють реальній кількості чоловіків, оскільки кожен в'їзд і виїзд фіксується окремо й у статистиці кілька разів може зустрічатися одна й та сама людина.

В Угорщини надавати статистику відмовилися.

До Польщі, за словами журналістів, за час повномасштабної війни виїхали та не повернулися майже 188 тисяч українських чоловіків 18-60 років, включно з 60 тисячами юнаків до 22 років.

До Молдови та Румунії загалом чоловіки виїжджали значно менше, а різниця між в'їздами та виїздами становить відповідно 10,6% і 13,7%.

"Від’ємне сальдо української міграції через ці дві країни складає понад 342 тис. чоловіків", — зазначили журналісти.

В Словаччині фіксується нетипова ситуація: до неї в'їжджають менше чоловіків, ніж повертається звідти до України.

Щодо молодих людей 18-22 років: загалом за три місяці дозволу на виїзд Україну безповоротно залишили близько 78 тисяч юнаків.

Автори матеріалу підсумували, що, за винятком виїзду до Угорщини, загалом за час повномасштабного вторгнення з України виїхали близько 470 тисяч чоловіків, а нелегально перейшли кордон, за обережними оцінками, близько 70 тисяч осіб.

Тобто загалом Україну могли залишити 540 тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Виїзд чоловіків за кордон: що відомо

Кабінет міністрів України дозволив чоловікам виїзд за кордон до 22 років 27 серпня. Наступного дня на пунктах пропуску з'явилися перші охочі виїхати за новими правилами.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун 2 жовтня заявив, що від початку повномасштабного вторгнення черед тих, хто виїхав з України через війну, чоловіки складають майже 40%.

Нагадаємо, 14 січня в Офісі генпрокурора України розповіли про викриття у восьми регіонах надавачів "послуг" для ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.