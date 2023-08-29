Давление на Зеленского. Зачем политикам США на самом деле нужны выборы в Украине

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Время от времени наталкиваюсь на информацию о том, что американские политики очень четко выражают пожелание, чтобы в Украине состоялись выборы в следующем году. Говорят об этом четко и настойчиво, что по сути означает давят. Вижу, что Зеленский своим простым бизнес-языком пытается объяснить этим людям, что организовать присутствие международных наблюдателей за выборами можно только отправив их в окопы. В принципе, это тоже аргумент. Также он говорит о деньгах и об изменении законодательства, что тоже стоит денег. Правда, не говорит он почему-то об основном — выборы в Украине во время войны прямо запрещены Конституцией.

В частности, статья 83 содержит абзац: "В случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения."

Также другая статья Конституции.

Абзац второй статьи 157 Конституции содержит норму о том, что "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения".

Формальных запретов на выборы президента во время войны Конституция не содержит, здесь действуют другие законы (более компетентно пусть скажут профессиональные юристы).

В любом случае, парламентские выборы во время войны проводить нельзя.

Конечно, надо понимать, почему это давление сейчас оказывается на Зеленского. Имхо, причина лежит на поверхности — американским политикам хочется начать процесс "прекращения войны" в Украине. В частности, потому, что она "ест" американские ресурсы также. Не в такой степени, как наши, но ощутимо. Для этого они рассчитывают сменить наших политических лидеров на более "ручных" и позволяющих начать процесс переговоров любой ценой (читай — ценой компромиссов и уступок со стороны Украины).

Мир в Украине станет важнейшим козырем в предстоящей избирательной борьбе в США Фото: Коллаж: Фокус

Слишком много во время этих избирательных гонок, которые начались в США, крутится вокруг обещаний "завершить" войну в Украине. Очевидно, что для любого американского политика — это еще и задача политического престижа. Любое завершение войны будет подаваться как "победа", и тот, кто его добьется, будет иметь вечный "козырь" в борьбе за власть. При этом по сути безразлично, что там будет с Украиной, ее землями и ее людьми. Политики не сентиментальны, особенно, когда речь идет не об их избирателях.

Уже стало ясно, что Зеленский — не очень удобный президент для таких целей. Неудобен не потому, что он хамовит, склонен к авторитаризму и в его команде полно коррупционеров (хотя, думаю, все это также принимается во внимание). Но основная проблема вовсе не в этом. А в том, что Зеленский не является системным политиком. Он бизнесмен по своей сути. Конечно, его понятия о бизнесе сформированы нашей постсоветской средой (то есть там, где быкование и крышевание — это нормальные явления), но главное остается — он мыслит именно как человек бизнеса. В отличие от "системных" политиков, он не понимает, что такое компромисс. Его пытаются "учить", но безрезультатно. Он не готов уступать в этой войне по этой элементарной причине. К тому же он чувствует настроения людей (сегодня это — его основная публика), а наши люди не считают любые уступки в этой войне справедливыми.

Так вот, я допускаю, что давление по выборам будет продолжаться и, возможно, усиливаться. Трудно прогнозировать, чем это завершится, но для меня ясно одно — по крайней мере слово "закон" американские сенаторы и конгрессмены понимают. Поэтому самое время задать им прямой вопрос — действительно ли они считают, что нарушать законы и Конституцию Украины допустимо ради выборов, которых им так хочется?

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