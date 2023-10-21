Стойкость — то, что нужно сейчас украинцам. Как не потерять веру в разгар войны

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В феврале 2022 года у большинства из нас не было никаких сомнений в том, что Украина победит в этой войне. Эта вера была сколь абсурдной — учитывая диспаритет военной мощи на тот момент — столь и незыблемой. А как иначе? Разве может так быть, что победа достанется силам зла? Разве может инициатор бессмысленной, ничем не оправданной, жестокой агрессии остаться безнаказанным, и, хуже того, торжествовать? Мир просто не может допустить такого бесчинства!

В октябре 2023 года количество практических свидетельств тому, что вера в справедливый мир — это всего лишь когнитивное искажение, не более того — сильно превысило болевой порог.

Мир очевидно несправедлив. Более того, он тяжело ранен.

И вот мы стоим у разверстой раны мира, и у нас осталось не так много опор, чтобы удержаться на краю.

Не так уж мы солидарны друг с другом и сплочены вокруг власти (rally 'round the flag не может длиться бесконечно). Не так уже остро ощущаем, что эта война — за свободу и достоинство. Все наши ценности теряются в тумане усталости и горя. Не всегда можем быстро сориентироваться, кто нам враг, кто друг. Опоры нашей стойкости, которые казались незыблемыми, оказались хрупкими или иллюзорными.

Нить, тянущаяся из сердца, связывает нас с этим миром

Фактически, стойкость — это то, что начинается сейчас. То, что держится на тонкой ниточке, связывающей каждого из нас с этим миром, таким несовершенным, раненым и несправедливым. Теперь стойкость — это вызов, который приходится скорее встречать в одиночестве, чем делить с кем-то. Зная, что ничто не предрешено и не гарантировано — ни моралью, ни правом, ни даже проклятым законом силы. Фактически, единственное, в чем мы сегодня можем быть уверены на 100% — это то, что человек внезапно смертен. Все, что касается жизни — хз, как оно будет.

Я думаю, что у всех нас — своя такая ниточка, что тянется из самой середины сердца. Для кого-то это — любовь к жизни. Для кого-то — любовь к одному самому дорогому человеку. Для кого-то — инстинкт самосохранения. Для кого-то — любовь к человечеству в целом. Тут любой ответ — правильный.

Все войны начинаются с расчеловечивания одними людьми других, с изобретения причин, оправдывающих уничтожение целых народов как недостойных делить эту Землю с другими народами, более достойными. А заканчиваются — покаянием, похмельем и внезапным озарением, что каждая жизнь — бесценна, люди равны в праве жить, а единственная приемлемая рамка существования — гуманизм.

Может, эта война (эти войны) закончатся тем же. У нас есть пятьсот миллионов исторических примеров, что, подойдя вплотную к пропасти, человечество успевало одуматься и не делать последний роковой шаг.

А может, именно в этот раз такой шаг будет сделан.

Мы этого не знаем. Стойкость — это ниточка, на которой держится весь мир.

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