Россия воюет, чтобы боялись. В чем заключается истинная причина агрессии Путина против Украины

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Русские пропагандисты теперь часто сокрушаются, мол, что-то мало Россию стали в мире бояться, непорядок.

Думаю, это и есть главная цель войны — чтобы боялись.

Не победа цель, они понятия не имеют, как эта победа должна выглядеть.

Не гегемония в мире — они и со своей проклятой страной не могут справиться нормально.

Не безопасность, национальные интересы или суверенитет — с началом войны и того, и другого, и третьего стало у них сильно меньше.

Цель — чтобы боялись.

Страх украинских детей — вот ради чего затевалась война Фото: Shutterstock

Дети, которые в страхе бегут по киевским улицам, пытаясь спрятаться от рвущихся рядом ракет — вот их подлинная цель.

Видимо, страх, в котором они сами живут поколениями, в последние годы стал невыносимым настолько, что потребовалось его отдать вовне, экстернализировать, делегировать кому-то другому, и так почувствовать временное облегчение. Это не я смертельно напуган, это они.

Война рождалась не столько из ненависти Путина к Украине, и тем более к Западу (Запад он на самом деле любит нескрепной любовью), сколько из страха — перед старостью, перед потерей власти, перед возможностью выставить себя неудачником. По мере нарастания этого страха ему приходилось все сильнее запугивать собственное население (это не мне страшно, а им). А когда и этого стало не хватать, пришлось резко повысить дозу и атаковать Украину. Чтобы все видели, как страшен Путин. И чтобы никто не видел, как ему на самом деле страшно.

Такая война.

Сказал бы кто-то Путину, что есть верный способ избежать старости. Но где там. Все боятся.

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