Працевлаштування ветеранів з інвалідністю: як бізнесу отримати грошову компенсацію

Завдяки програмі, яка функціонує в Україні, роботодавці можуть отримати до 100 тисяч гривень для організації інклюзивного робочого простору.

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Роботодавці мають можливість отримати фінансову підтримку за створення робочих місць, які враховують потреби ветеранів з інвалідністю. Про це повідомляє платформа "Дія".

Також у виданні "Інформатор" зазначають, що, на думку 74% українців, для ветеранів, які зіткнулися з інвалідністю, основною проблемою під час повернення в суспільство є відсутність інклюзивних умов та адаптованих місць роботи.

А 68% респондентів також висловили думку про те, що для ветеранів загалом відсутність роботи може стати значною проблемою.

Крім того, понад 90 % роботодавців готові приймати на роботу ветеранів. Однак декого зупиняє те, що для захисників і захисниць з інвалідністю необхідно облаштовувати інклюзивний простір.

Також у виданні наголосили, що в Україні функціонує програма, в межах якої роботодавці можуть створити інклюзивний робочий простір для свого персоналу. За цією програмою держава може надати до 100 тисяч гривень як фінансову підтримку для цих цілей. Роботодавець має можливість отримати таку допомогу:

до 106,5 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;

до 71 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю II групи.

Оформити заявку на таку допомогу можна онлайн через портал "Дія". За посиланням можна ознайомитися з усіма деталями.

Нагадаємо, що у пресслужбі Мінреінтеграції повідомили, що держава готова відшкодувати витрати роботодавцям, пов'язані з оплатою праці, для тих, хто був працевлаштований за рекомендацією центрів зайнятості, і є внутрішньо переміщеною особою.