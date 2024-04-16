Компенсація за працевлаштування ВПО: як роботодавцю отримати виплати
Компенсація провадиться в розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат.
Держава готова відшкодувати витрати роботодавцям, пов'язані з оплатою праці для тих, хто був працевлаштований за рекомендацією центрів зайнятості, і є внутрішньо переміщеною особою. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
За даними джерела, компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб здійснюється в межах фактичних витрат на оплату їхньої праці, але не перевищує подвійного розміру мінімальної заробітної плати, що становить 16 тисяч гривень.
Згідно з повідомленням відомства, кошти виплачуються особам протягом 6 місяців, які володіють додатковими гарантіями працевлаштування на 12 місяців, за умови, що виплату здійснюють за кожен непарний місяць.
Основна вимога полягає в тому, щоб забезпечити гарантії працевлаштування працівників протягом часу, що перевищує подвійну тривалість виплат.
Як можна отримати компенсацію
Для того щоб отримати грошову компенсацію, необхідно:
- працевлаштувати зареєстрованих безробітних серед ВПО на умовах строкових трудових договорів;
- подати необхідні документи до центру зайнятості;
- чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
- укласти договір на компенсацію, що виплачується кожен непарний місяць протягом року.
У відомстві підкреслюють, що роботодавцю необхідно подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом двох місяців з моменту працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, що в Україні затримують виплату допомоги переселенцям на проживання. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, з чим пов'язана затримка.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився новий вид соціальної допомоги і пояснював, хто з громадян отримуватиме від держави виплати від шести тисяч гривень.