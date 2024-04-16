Компенсація за працевлаштування ВПО: як роботодавцю отримати виплати

Компенсація провадиться в розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат.

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Держава готова відшкодувати витрати роботодавцям, пов'язані з оплатою праці для тих, хто був працевлаштований за рекомендацією центрів зайнятості, і є внутрішньо переміщеною особою. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

За даними джерела, компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб здійснюється в межах фактичних витрат на оплату їхньої праці, але не перевищує подвійного розміру мінімальної заробітної плати, що становить 16 тисяч гривень.

Згідно з повідомленням відомства, кошти виплачуються особам протягом 6 місяців, які володіють додатковими гарантіями працевлаштування на 12 місяців, за умови, що виплату здійснюють за кожен непарний місяць.

Основна вимога полягає в тому, щоб забезпечити гарантії працевлаштування працівників протягом часу, що перевищує подвійну тривалість виплат.

Як можна отримати компенсацію

Для того щоб отримати грошову компенсацію, необхідно:

працевлаштувати зареєстрованих безробітних серед ВПО на умовах строкових трудових договорів;

подати необхідні документи до центру зайнятості;

чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;

укласти договір на компенсацію, що виплачується кожен непарний місяць протягом року.

У відомстві підкреслюють, що роботодавцю необхідно подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом двох місяців з моменту працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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