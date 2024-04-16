Компенсация за трудоустройство ВПЛ: как работодателю получить выплаты

Компенсация производится в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат.

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Государство готово возместить расходы работодателям, связанные с оплатой труда для тех, кто был трудоустроен по рекомендации центров занятости, и является внутренне перемещенным лицом. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

По данным источника, компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц осуществляется в пределах фактических расходов на оплату их труда, но не превышает двойного размера минимальной заработной платы, что составляет 16 тысяч гривен.

Согласно сообщению ведомства, средства выплачиваются лицам в течение 6 месяцев, которые обладают дополнительными гарантиями трудоустройства на 12 месяцев, при условии, что выплата производится за каждый нечетный месяц.

Основное требование состоит в том, чтобы обеспечить гарантии трудоустройства работников в течение времени, превышающего двойную продолжительность выплат.

Как можно получить компенсацию

Для того чтобы получить денежную компенсацию, необходимо:

трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;

подать необходимые документы в центр занятости;

ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;

заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.

В ведомстве подчеркивают, что работодателю необходимо подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение двух месяцев с момента трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что в Украине задерживают выплату помощи переселенцам на проживание. В Министерстве социальной политики Украины объяснили, с чем связана задержка.

Также Фокус писал, что в Украине появился новый вид социальной помощи и объяснял, кто из граждан будет получать от государства выплаты от шести тысяч гривен.