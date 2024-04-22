Трудоустройство ветеранов с инвалидностью: как бизнесу получить денежную компенсацию

Благодаря программе, которая функционирует в Украине, работодатели могут получить до 100 тысяч гривен для организации инклюзивного рабочего пространства.

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Работодатели имеют возможность получить финансовую поддержку за создание рабочих мест, которые учитывают потребности ветеранов с инвалидностью. Об этом сообщает платформа "Дія".

Также в издании "Информатор" отмечают, что, по мнению 74% украинцев, для ветеранов, столкнувшихся с инвалидностью, основной проблемой при возвращении в общество является отсутствие инклюзивных условий и адаптированных мест работы.

А 68% респондентов также высказали мнение о том, что для ветеранов в целом отсутствие работы может стать значительной проблемой.

Кроме того, более 90 % работодателей готовы принимать на работу ветеранов. Однако некоторых останавливает то, что для защитников и защитниц с инвалидностью необходимо обустраивать инклюзивное пространство.

Также в издании подчеркнули, что в Украине функционирует программа, в рамках которой работодатели могут создать инклюзивное рабочее пространство для своего персонала. По этой программе государство может предоставить до 100 тысяч гривен в качестве финансовой поддержки для этих целей. Работодатель имеет возможность получить такую помощь:

до 106,5 тыс. грн. за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;

до 71 тыс. грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью II группы.

Оформить заявку на такую помощь можно онлайн через портал "Дія". По ссылке можно ознакомиться со всеми деталями.

Напомним, что в пресс-службе Минреинтеграции сообщили, что государство готово возместить расходы работодателям, связанные с оплатой труда для тех, кто был трудоустроен по рекомендации центров занятости, и является внутренне перемещенным лицом.